Un experto en el control de lavado de dinero brindó una capacitación a personal del BSE

12/08/2018 -

El ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y director de la consultora Fidesnet, Zenón Biagosch, visitó la provincia para brindar una charla de capacitación sobre las nuevas normas contra el lavado de dinero emanadas de los organismos de control como la Unidad de Información Financiera (UIF), a directivos y gerentes de la Casa Central y sucursales del Banco Santiago del Estero (BSE).

En diálogo con EL LIBERAL, el experto en la temática de control del lavado de dinero sostuvo que la importancia de impartir este tipo de capacitaciones se basa en los nuevos controles que dictan las entidades reguladoras y, a su vez, el rol cada vez más destacado que se otorga a las entidades financieras para buscar prevenir ese delito.

“Existen normativas específicas por parte de la UIF que es el organismo regulador de esta temática y que requieren que el personal de las entidades financieras esté capacitado”, señaló Biagosch. Agregó que “las entidades financieras son actores primordiales en la estructuración de un sistema de prevención en nuestro país, que lo que busca es impedir la realización de conductas que son muy gravosas para nuestra sociedad que culminan muchas veces en el lavado de dinero, pero que tienen como delitos subyacentes el narcotráfico, la corrupción, y otros tantos que son muy graves para nuestra sociedad”.

Asimismo, al ser consultado sobre si se agudizaron las medidas de control en estos últimos tiempos, señaló que “los estándares de control van avanzando fuerte. La UIF en la actual gestión ha generado un nuevo marco normativo bastante más exigente, en el que requiere que las entidades financieras y otros sub ligados tomen formas de organización, mucho más preventiva, mucho más estrictas entre las cuales está la capacitación de su gente”.

No obstante, indicó que “también hay otras herramientas de gestión y administración de riesgos, con las que se busca justamente tratar de minimizar los riesgos de ser afectado, contaminado, viciado por este tipo de conductas y que aquellas entidades que no quieran ser utilizadas en estas cuestiones de alguna manera puedan no verse involucradas”.

La tendencia de los ROS

A su vez, al ser consultado respecto de si crecieron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que las entidades financieras están obligadas a emitir cuando detectan movimientos fuera de lo común en sus clientes, señaló que “la cantidad de reportes en los últimos dos años tuvo una leve tendencia al aumento. Hubo un promedio de 95 mil reportes de operaciones sospechosas anuales en la Argentina que es un número realmente considerable”.

Sin embargo, “más allá de lo que es el reporte en sí mismo, lo importante es toda la estructura preventiva, disuasiva, que las entidades puedan establecer para tratar de aumentar el costo y el riesgo de las personas que quieran mal utilizar la entidad para hacer sus actividades delictivas”.

El especialista, comentó que ahora también hay normativas que apuntan al monitoreo que deben realizar las entidades financieras del destino de los fondos que movilizan sus clientes cuando son instituciones públicas al nivel del estado nacional, provincial y municipal.

“Hay algunos procedimientos específicos que exige la UIF que están ligados básicamente a monitorear el destino de los fondos provenientes del sector público, es uno de los estándares internacionales que recomiendan las buenas prácticas, que las entidades financieras hagan algún tipo de monitoreo del destino de los fondos provenientes del sector público”, señaló.

Agregó que ello incluye “el destino de lo que están pagando los estados nacional, provincial o municipal. No hay que olvidar que recientemente en la Argentina fue sancionada la Ley de Responsabilidad Penal para personas jurídicas por el delito de corrupción y hay una tendencia a que el mundo corporativo se involucre cada vez más en adoptar medidas preventivas en este tipo de temáticas”.

Objetivo

Biagosch puntualizó que todas las medidas adoptadas por la UIF llevan al objetivo que “se aumente fuerte el costo del riesgo a las organizaciones y que se pueda limitar su operatoria al menos con las entidades financieras o las que están reguladas. El objetivo de las normas apuntan a los estándares internacionales”.

Consultado respecto de si todas las medidas que se adoptan van rindiendo sus frutos, señaló que “hay indicadores que en términos de estructura preventiva, en la Argentina toda su estructura regulada es bastante disuasiva, quizá tenemos una cuenta más pendiente en lograr tener resultados más visibles en la Justicia en términos de condenas con sentencias firmes por el delito de lavado de activos que es un delito complejo de investigar y de sancionar no solo en la Argentina sino en todas partes del mundo, por eso muchas veces esos resultados no son tan visibles como uno quisiera pero la tendencia va en una mejora concreta y constante”.

En cuanto a las nuevas normas para el control del lavado, dijo que “este año y el anterior la UIF sacó todo un nuevo marco normativo que regula todo el sector bancario al mercado de capitales y el asegurador, sacó tres normas nuevas para regularlos: la de bancos fue el año pasado y este año a los otros dos sectores y ahora está revisando todo el marco normativo para el resto de los sectores regulados. Estas normas tienen estándares bastante más estrictos en términos de cumplimiento con el objetivo de estructurar un sistema de administración de riesgos que permita administrar y minimizar los riesgos en esta materia”.

Por último, indicó que “la UIF va adoptando los estándares internacionales, de hecho el Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) que es el que fija esos estándares internacionales y del cual la Argentina es miembro pleno y lo preside, adopta las recomendaciones que este organismo consensúa”.