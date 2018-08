Aurelia Vélez...

12/08/2018 -

Aurelia llega a decirle en una misiva: “Te amo con todas las timideces de una niña, y con toda la pasión de que es capaz una mujer. Te amo como no he amado nunca, como no creí que era posible amar”. Y Sarmiento, que era veinticinco años mayor que ella, mantuvo su pasión durante los treinta años de su romance. Poco tiempo antes de morir, en 1888, le escribirá: “Venga al Paraguay y juntemos nuestros desencantos para ver sonriendo pasar la vida.

Venga pues a la fiesta donde tendremos ríos espléndidos, el Chaco incendiado, música, bullicio y animación. Venga, que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado”.

Aurelia y Domingo llegaron a convivir, en tiempos que eso era un escándalo, ya que se trataba de dos personalidades conocidas en la sociedad porteña y ambos separados, algo inconcebible.

En algún renuncio de Sarmiento, que fue descubierto “arrastrando el ala de otra dama”, Aurelia logró la complicidad de las hermanas de don Domingo y lo echó de su casa, la casa de él. Finalmente volvieron ya que el sanjuanino le dedicó una carta en la que le reclamaba no haberse dado cuenta “que ella era la única poseedora de su corazón”.

MUERTE Y OLVIDO

En 1889, luego de la muerte de su amado, emprende un viaje a Europa, en cuyo transcurso muere su hermano Constantino. Durante más de veinte años se convierte en una viajera impenitente entre la Córdoba de su padre, la Buenos Aires de sus amores y la Europa de sus sueños. Es el tiempo en el que escribe alguno de sus mejores textos.

Cuando le preguntaban cuál era su ocupación Aurelia contestaba: “escritora”. Vuelve definitivamente a la Argentina en 1910, durante las celebraciones del Centenario, y pudo disfrutar de la consagración de su viejo amigo Victorino de la Plaza como vicepresidente de la Nación.

En 1914 celebra la llegada a la presidencia del hombre que había ayudado a su padre, junto a ella, a redactar la pieza más importante del orden jurídico argentino después de la Constitución: el Código de Vélez, como se lo conoció en el mundo. Ya octogenaria, y sumida en la mayor soledad, redacta su testamento y muere el 6 de diciembre de 1924, a los 88 años.

Fue sepultada en el Cementerio de la Recoleta, aunque no en el mausoleo de su padre. Además de ese hecho, contrario a la voluntad de Aurelia, parece una afrenta que los registros funerarios la tengan inscripta con su nombre de casada.

Cuarenta años después sus restos fueron cremados y el nicho en que se ubicó la urna con sus cenizas fue olvidado, y en los albores del año 2000, fue vaciado y Aurelia pasó a reposar para siempre en el osario del Cementerio de la Chacarita. No hay calles ni plazas con su nombre en las grandes ciudades argentinas.

Quizá un viejo prejuicio por su liberalidad en años en que no estaba bien visto, sigue siendo la causa del olvido de una mujer notable, que fue mucho más que la secretaria de su padre y el amor de un gran presidente. Incluso, para ilustrar estas páginas, no fue posible encontrar más que dos fotografías de una ilustre argentina, transgresora y progresista.