FÚNEBRES | 12 de agosto de 2018

12/08/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Daniel Enríquez Giménez (La Banda)

- Eulogio Marino González (Frías)

- Raúl Daniel Lastra (La Banda)

- Rosario del Carmen Gutiérrez

- Orlinda Haide Bustos (La Banda)

- Dominga Antonia Tojas

- Dámaso Silvio Rodríguez

- Gabriel Arcángel Robles

- Vicente Ernesto Paz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GUTIÉRREZ, ROSARIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Su hija Kuki Lemos, sobrinos, primos, tios y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

GUTIÉRREZ, ROSARIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Miriam, Soledad, Kela, Carito, Nati, Beby, Roberto y Matías amigos de su hija Cuqui lamentan su partida al reino de los cielos.

GUTIÉRREZ, ROSARIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Miryam Jozami y Kela Diven participan con gran dolor el fallecimiento de nuestra vecina y acompañan a su hija Cuqui en tan triste momento.

GUTIÉRREZ, ROSARIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Con profundo pesar y sabiendo tu entrega hacia tu madre, rogamos querida Cuqui al Señor que todo lo sabe, dé a ella el descanso eterno y a vos la fortaleza y resignación para aceptar tan triste despedida. Familias Santillán Komornicki y Castro De Achával.

JEREZ, HUGO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. La Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea (EARyF) participa el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Elina. Se ruega una oración en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. María Eugenia Tula Gómez Carol, María Itatí Bogado Tula, Hernán Pagani e hijos, Ramón A. Bogado Tula, Adriana Siriti e hija, Marta Tula Carol de Merzlecher e hijas, María Elena Ledesma, José Ramón Olmedo Loza, María Luisa Tula Carol de Martínez Larrea e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Ing. Pedro Basualdo; el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez; los consejeros directivos, los secretarios del decanato, personal docente, no docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de los docentes, Ing. Graciela Paz Villalba, del Departamento de Obras Viales y del Ing. Martín Paz, del Departamento de Estructuras y Construcciones de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Viviana Rigourd, Alejandra Rigourd y Roberto Rigourd (h) participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Enrique P. Lencina y flia. participa con gran dolor en tan lamentable pérdida.Te fuiste sin aviso estimado amigo, una gran y ejemplar persona, te recordaremos siempre tus amigos. Que el Señor te tenga entre sus elegidos.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Fernando A. Lencina Vélez participa su fallecimiento. Gran amigo, te recordaré siempre, fuiste guía y ejemplo. Que el Señor te cobije entre sus brazos.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Olga de Zurita participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga, ejemplo de lucha. Villa La Punta, dpto. choya.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Querida amiga, viviste para luchar por un mundo más justo, con dignidad y convicción inquebrantable. Antonio Sereno y familia participan con dolor el fallecimiento de la admirada Gilda y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Los Dres. Antonio y Cecilia Castiglione y todo el personal de TACSE y MEDICAST participan el fallecimiento del papá de su compañero David. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Su esposa Rosa, hijos Juanjo, Gladys, Ariel, Pedro, Emanuel, Erika, Dario, Exequiel, Camila, Nahuel y Mariano invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en parroquia Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/13|. Agradezco el amor que cada uno me demostró y agradezco los bellos años que hemos vivido. No pueden imaginar la felicidad que me aportaron. Hoy estoy bien junto a Dios, esperando el reencuentro. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José (Juncal y Belgrano), con motivo de cumplirse 5 años de su fallecimiento.

CAAMIÑA, WALTER GUIDO (Chochin) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/16|. Hoy hace 2 años de tu partida hacia la casa de Dios, es dolorosa la vida sin tu presencia, fuiste una excelente persona, nunca te olvidaremos, vivirás eternamente en nuestros corazones, te extrañamos, su madre Francisca de Caamiña, hermanas, esposa, hijas y demás familiares invitan a la misa hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

DÍAZ, FELIPE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/15|. Su mamá Marta, sus hermanos, su esposa, sus hijos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 en la iglesia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento.

GONZÁLEZ, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/03|. Lulín: hoy se cumple el décimo quinto aniversario de tu llegada a la casa de Dios nuestro Señor, cubierta por el manto de la Virgen María, acompañada por tu hija y los ángeles celestiales que velan tu sueño eterno. Su hija Ana María González, su hijo político Enrique Cáceres, nietos Fabián y Germán Cáceres y familias la recordarán en la parroquia de Sumampa a las 20 hs.

IÑÍGUEZ, ABEL ANTONIO ( q.e.p.d.) Falleció el 12/8/15|. Hace tres años de tu partida a la Casa del Señor te extrañamos, tu recuerdo está en todos los momentos de nuestras vidas, protégenos y guíanos por el buen camino. Tu esposa Juana Corvalán, hijos Abel (h), Alfredo, Marta y Cecilia; hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento.

SARMIENTO JOSÉ DOMINGO P. (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/98|. Al cumplirse 20 años de tu partida recordamos con mucho cariño todas las enseñanzas que nos dejaste en la vida. Tus hijos y nietos invitan a la misa que se realizará en la capilla Ntra. Sra. de Fátima el día 12/8/18 a las 9 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JUGO, FIRMO BIANNEY (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Querido esposo y padre de mis hijos, ya son ocho meses que nos faltas, y es difícil recorrer el camino sin tu presencia, tus sabios consejos y el no verte día a día junto a tu guitarra con los acordes de un tango, una zamba o los temas que tanto nos gustaban. Tu esposa María Violeta Banegas, tus hijos Dr. Sergio Ramiro, Hernán Federico y Luciano Ramón Jugo, hijas políticas y tus nietitos Isabel, Santiaguito y Elenita te recuerdan con inmenso cariño. Descansa en paz. Elevamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUSTOS, ORLINDA HAIDÉ (Doña Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Sus hijos Fito, Chichin, Gringo, Pocha, Mary, Ramón, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhum. en el cementerio La Esperanza a las 11 hs. Casa de duelo sv, de Clodomira. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ENRÍQUEZ GIMÉNEZ, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Sus hijos Daniel y Sandra Enríquez, h pol Gustavo y Verónica, nietos Virginia y Santiago Luna, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9:00 en el cementerio la misericordia. Cob Caruso Cia Argentina de Seguros. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 162-TEL. 4219787.

LASTRA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Sus padres Jorge y Teresa, hermanos, tios, primos, abuelos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio de Los Flores. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dra. Margarita Archetti Pascale participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a su hija, Dra. Teresita Benevole de Gauna y demás familiares en estos momentos de dolor. Rogando al Señor les de pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. "Cuando me abandone el alma, cumpliendo con mi destino, no lloren por mí, busquen consuelo en los gratos momentos vividos". Tus hijos María Rosa Gulin y Coca invitan a la misa en el primer aniversario de su partida al reino de los cielos, hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol.

GEREZ VDA. DE BRANDÁN, ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/07/18|. Madre querida hoy hace un mes que no estás con nosotros, te extrañamos, guía nuestros pasos. Solo nos queda el consuelo de saber que estas con Dios y dejaste de sufrir. Descansa en paz. Tus hijos Héctor y Roger, tus hijas políticas Norma y Ana, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Parroquia Santiago Apóstol. Oramos por ti.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Querido Facu, a un año de tu trágica partida seguimos llorando tu ausencia, tu mirada pícara y tu hermosa sonrisa estará para siempre en nuestro corazón y en nuestro hogar, hijo querido. Sus tíos Alfredo Montero, Yolanda Mansilla y sus primos Marcelo, Ramiro, Florencia y Gonzalo Invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Sgo. Apóstol.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Un día como hoy te arrancaron de nuestro lado, no hubo consuelo para el dolor al saber de tu inesperada partida. Hoy sentimos tu presencia de otra manera, pero estás. Tus tíos Irma, Yoly. Teo. Mario, Graciela y Cachito y sus familias acompañamos a nuestra hermana, tu madre e invitamos a la misa en parroquia Santiago Apostol a las 20 hs.

LÓPEZ MANSILLA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/17|. Que ausencia tan grande haz dejado primito, pero sobre todo que tristeza que te hayas ido con todo lo que tenías por vivir. A un año de tu partida tus primos sentimos tu presencia a cada instante. Siempre serás nuestro ángel, nuestro Facu. Invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Sgo. Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GONZÁLEZ, EULOGIO MARINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Gran padre y abuelo, excelente amigo y ex dirigente del club Atlético Frías, tu recuerdo vivirá en cada uno de nosotros. Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GONZALEZ, EULOGIO MARINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. La comisión directiva, socios, simpatizantes y jugadores del Club Atlético Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento de socio y ex dirigente de esta institución deportiva. Ruegan oraciones en su memoria. Frías

GUERRA, IVANA ANALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. La comisión directiva de AOMA Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su afiliado Javier Luis Caro. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "A su familia paz en el alma y esperanza en el corazón". Mirta y Eduardo Sily acompañan en el dolor a sus hijos Carlos y Sonia y ruegan oraciones en su memoria.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Señor bendice a su familia. Juan Paoletti y flia, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Carlos y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VICENTE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Sus hijos Miguel y Buli, h. pol Cecilia nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 15:00 hs en el cementerio de Laprida. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

ROBLES, GABRIEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Su esposa Fátima, sus hijos Geraldine y Leonela, sus Madre Martina Mendoza, sus hermanas Zulema, Rita, Azucena, Victor, Eduardo y Ernesto y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 15:00 hs en el cementerio de La Aurora. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

VIVAS, ANTONIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. La comisión directiva de AOMA Frías, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

RÍOS, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/15|. "Nada desaparece en la vida mientrasn queden huellas profundas en nuestros corazones". Su esposa Olga Giménez, sus hijos Yeni, Fernando, Gisel, Emiliano y Maximiliano, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia. San Isidro Labrador, Forres.