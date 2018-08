Irán negó que vaya a reunirse con Donald Trump

Hoy 22:21 -

En las últimas horas, Mohamad Yavad Zarif, ministro de Exteriores de Irán, confirmó que no habrá ninguna reunión entre su país y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante la próxima Asamblea General de la ONU.

“No, no habrá ninguna reunión. Los estadounidenses no son honestos. Además, su adicción a las sanciones no permitirá que se lleva a cabo ningún dialogo”, manifestó el funcionario iraní.

En el mismo sentido, Zarif aseguró que Omán no está intentando entablar una mediación entre Irán y el país del norte del continente, además justificó los contactos con ese país como parte de su política exterior de la República Islámica.

Recordemos que en mayo de este año Trump retiró a su país del acuerdo nuclear que Irán firmó en 2015 con seis potencias internacionales e impuso nuevas sanciones económicas sobre Teherán.