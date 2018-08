Quiénes están obligados a votar, quiénes no y cuáles son los casos especiales

12/08/2018 -

Si bien es universal y obligatorio el voto, no toda la población mayor depositará el sobre en la urna.

Todos los santiagueños mayores de 18 años están obligadas a participar de los comicios con la presentación de su DNI. No obstante, para los mayores de 70 años, el voto es opcional, al igual que para los menores que tengan entre 16 y 18 años.

Debe recordarse que hay sanciones para quienes no cumplan con esta obligación cívica.

Quienes se encuentren en esa jornada a más de 500 kilómetros de su domicilio tampoco están obligados a votar. Para demostrar tal circunstancia, deberán presentarse el día de la elección en la autoridad policial más cercana, que extenderá una certificación escrita.

La participación de los comicios también es opcional para los jueces electorales, auxiliares y empleados públicos que deban trabajar ese día.

Quienes aduzcan estar enfermos o imposibilitados por una causa de fuerza mayor también están excusados. Los certificados deberán ser emitidos por los médicos del servicio de sanidad nacional y en su defecto, por médicos particulares.

Por otra parte, los extranjeros no nacionalizados, los condenados a prisión y quienes sean declarados dementes no están incluidos en el padrón y no podrán votar.