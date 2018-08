Fotos Femicida chaqueño atrapado en Santiago afirmó que hubo otra persona en la escena

12/08/2018 -

Ruth Acuña fue asesinada en su vivienda ubicada en el terreno que compartía con la de sus padres en el barrio Matadero, el 24 de octubre del año pasado. Por el crimen hasta ayer el único imputado era su expareja Roberto Alegre quien fue apresado tras estar prófugo, semanas después del crimen en la provincia de Santiago del Estero. Precisamente cuando el fiscal Marcelo Soto a cargo de la investigación estaba a punto de requerir la elevación a juicio, Alegre rompió el silencio brindando dos elementos fundamentales. Por un lado reconoció su participación directa en el hecho, pero además situó a una tercera persona en lo que fue la escena del crimen. La joven murió a causa de ahorcamiento mediante asfixia manual en su domicilio del barrio Matadero en la noche del 24 de octubre y recién fue encontrada sin vida al otro día a media mañana por una hermana que al notar que no se levantaba fue a buscarla. Por el crimen desde un primer momento Alegre apareció como el principal sospechoso, y tras ser visto abordando un micro en la terminal de Sáenz Peña se mantuvo prófugo mientras era intensamente buscado, hasta que finalmente fue detenido en la provincia de Santiago del Estero, luego de haber protagonizado un altercado en un lugar de comidas. Este hecho permitió dar con su paradero luego que en toda la zona la policía estaba tras sus pasos. Confesión inesperada La causa estaba a punto de ser elevada a juicio, el requerimiento ya estaba siendo confeccionado para ser elevado a la Cámara del Crimen 1 por el fiscal Marcelo Soto, cuando Alegre luego de abstenerse en primera instancia, decidió efectuar una ampliación de su declaración de imputado. "Reconoció el hecho, reconoció haber matado a Ruth" fueron las primeras palabras del fiscal luego de la declaración. El funcionario judicial explicó en términos generales que en sus dichos Alegre brindó detalles de lo que ocurrió esa noche. Dijo por dónde había ingresado hasta adentrarse en el domicilio y que cuando ingresó a la habitación "la víctima se encontraba acompañada por otro hombre, al que identificó con nombre y apellido", por lo que se abalanzó sobre Ruth "tomándola del cuello presionando sobre el mismo hasta darle muerte". De esta manera coloca a una tercera persona en la escena, brindando sus datos filiatorios aunque no trascendieron- lo que significa un dato no menor, cuando la causa estaba a punto de cerrarse en su investigación preliminar preparatoria. Estos dichos coincidirían con los aportados por uno de los hijos de la víctima que en Cámara Gesell habría identificado al principal imputado y a "otro hombre" en el lugar y hora del fatal desenlace. Tras haber cometido el crimen, el supuesto autor se retiró del lugar y se mantuvo prófugo por varias semanas hasta que finalmente fue detenido. Ahora el fiscal, tiene un elemento más en el expediente y se enfoca en tomar la declaración a la persona referida por Alegre, tras lo cual sí el requerimiento estaría en condiciones de ser elevado a la Cámara para el correspondiente proceso de juzgamiento. Alegre, como único imputado hasta aquí, deberá afrontar el juicio bajo la calificación de "homicidio doblemente agravado, por el vínculo y violencia de género", lo que en caso de una condena final lo llevaría a afrontar la pena de prisión perpetua.