Gabriel Deck: "Extraño los 'picaditos' con mis amigos en el barrio"

Fotos ORGULLO. Gabriel Deck irá por un nuevo desafío y esta vez el destino lo puso en Europa y en el Real Madrid.

12/08/2018 -

Gabriel Deck hoy está viviendo un sueño. El flamante refuerzo del Real Madrid de España está con los pies sobre la tierra y lejos de intimidarse por lo que representa una institución tan poderosa como la del "Merengue", trata de no dejarse llevar por las presiones ni mucho menos de olvidarse de sus raíces y sus orígenes.

"Extraño cuando era joven y jugaba sin responsabilidades. Extraño los "picaditos" con mis amigos en el barrio. Recuerdo que el primer aro que tuvimos lo hizo mi papá con un volante de un tractor. Si me dan a elegir un partido en una cancha de NBA o un picado con amigos en el barrio elijo el picado en el barrio. Después de todo lo vivido, porque ahí comencé a jugar", fue lo que expresó el pívot santiagueño cuando fue entrevistado por Radio Villa Trinidad.

Pero "Tortuga" siguió con su relato y expresó: "Siempre cuando juego, para no confundirme, me acuerdo de mis comienzos. Uno siempre tiene que acordarse de los primeros tiempos y nunca olvidarse de eso hasta el final de la carrera, porque cuando ya no disfrute más no jugaré más al básquet".

Deck es un chico que maduró mucho y que sabe que el básquet es un deporte al que hay que respetar, más aún si sus objetivos son las de llegar a un punto bien alto como la NBA por ejemplo.

"La mayoría de las cosas que soñé hasta el momento las cumplí casi a todas. Sin embargo, uno siempre sueña con estar en la NBA, es un paso que me gustaría hacerlo, pero estoy agradecido a toda la gente y a Dios. No tengo nada que recriminar y nada más que pedir", afirmó el jugador oriundo de la ciudad de Colonia Dora.

Por último señaló: "Y si no tiene que ser lo de NBA, no me desespero, porque al fin y al cabo es un deporte y en un momento se termina".