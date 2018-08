"Esto va a terminar mal; soñé que te acuchillaba; no digas que no te avisé

Fotos LAPIDARIO. Mañana, un fiscal citaría al responsable de los whatsapp, ya que la receptora se encuentra aterrada.

Una vecina del Bº Sarmiento denunció en la Seccional Tercera que su ex le envió un whatsapp amenazante: "Soñé que te acuchillaba, después no digas que no te avisé".

La presentación partió una mujer de 28 años, separada del supuesto agresor hace tres meses y con quien tiene un hijo en común.

"Esto va a terminal mal, soñé que te acuchillaba, después no digas que no te avisé", ahondaba el ultimátum, por el cual la Fiscalía ya trabaja.

Según la denunciante, el ex suele cumplir lo que promete y ello hoy le quita el sueño.

Tratándose de una neta historia de violencia de género, los fiscales ya pusieron manos a la obra y ahora citarían al autor de los mensajes.

De todos modos, ya rigen restricciones e impedimentos de contacto.