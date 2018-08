Mauro Zárate reveló que ya mandó a pedirle la camiseta a Lionel Messi

Fotos DESEO. Mauro Zárate quiere tener la casaca de "La Pulga".

Este miércoles 15 de agosto, Boca enfrentará a Barcelona en España. El "Xeneize" se medirá con el campeón de La Liga en el marco de la Copa Joan Gamper.





Mauro Zárate palpitó el partido en diálogo con Radio Mitre. Y contó que ya le hizo un pedido a Lionel Messi: su camiseta.





"Será una experiencia hermosa jugar contra Barcelona, que la vamos a tomar muy serio y que va a ser un lindo partido. El Barcelona también lo va a tomar así. Ya le pedí la camiseta a Messi. Fue por intermedio de un amigo", confesó el ex Vélez.





En otro tramo de la entrevista, el delantero agradeció el respaldo que recibió de parte del hincha de Boca desde su llegada al club.





"No sé si me metí al hincha de Boca en el bolsillo, pero cuando la pasé muy feo me apoyaron mucho, me hicieron sentir muy tranquilo y eso lo valoro muchísimo", señaló Mauro, dejando en claro sus sentimientos desde que llegó al equipo que dirige Guillermo Barros Schelloto.

Por último, se mostró ilusionado con hacer algo importante en el club: "Es un lindo desafío que estoy seguro que va a terminar muy bien para todos. Tenemos plantel para ganar todo. Vamos bien y esperemos seguir por este camino".