River y una visita de riesgo al "Ducó"

Fotos CARISMA. Gonzalo Martínez no solamente se destaca dentro de la cancha, si no que el "Pity" tiene esta clase de gestos en cada uno de los partidos.

12/08/2018 -

Motivado como en cada inicio de campeonato, River Plate se presentará esta noche en el estadio Tomás Adolfo Ducó, para visitar a Huracán. El cotejo, correspondiente a la primera fecha de la Superliga, se jugará desde las 20 y será dirigido por Patricio Loustau.





El conjunto que dirige Marcelo Gallardo muestra un buen presente en la Copa Argentina, competencia de la cual es el actual bicampeón y está instalado en octavos de final (se enfrentará con Platense, de la B Nacional) y la Copa Libertadores, en la que el pasado jueves igualó sin goles como visitante de Racing, por la ida de los octavos de final. Pero la gran cuenta pendiente de Marcelo Gallardo sigue siendo el torneo local, ya que en su exitoso ciclo como entrenador "millonario" todavía no pudo ganar ninguno.





Por eso River ya se sacó el chip de la Copa Libertadores, al menos por algunas semanas (la revancha ante Racing se jugará recién el 29 de agosto). Arranca el campeonato local y Marcelo Gallardo quiere que su "Millonario" también haga fuerza en este torneo. Ante esta situación, el DT pondría lo mejor que tiene a disposición en pos de buscar una victoria frente al "Globo" y le daría rodaje a casi todo el equipo que se enfrentaría a la "Academia" en la revancha por los octavos de final de la Libertadores.





La única variante que tiene en mente el "Muñeco" es la de Jonatan Maidana (no jugó el jueves pasado por estar suspendido) por Lucas Martínez Quarta en la zaga central.





En el mediocampo aparecería nuevamente Leonardo Ponzio, quien fue expulsado en Avellaneda y no podrá disputar el duelo del 29 de agosto en Núñez. De todos modos, el esquema que se utilizará ante el elenco de Alfaro no está confirmado y Bruno Zuculini podría sorprender en el once inicial.





Más allá del sistema táctico que utilice, la idea de juego de River será la misma, la de presión alta para evitar que el rival se sienta cómodo y tratar de aprovechar los espacios con el desequilibrio y la habilidad del "Pity" Martínez, para abastecer a Ignacio Scocco y Lucas Pratto en la ofensiva.





River intentará en esta temporada evitar el tricampeonato de Boca y consagrarse campeón de la liga local, algo que no logra desde 2014.





El "Millonario", bicampeón de la Copa Argentina y ganador de varios títulos internacionales en los últimos años, no incorporó jugadores en este mercado de pases y vendió al lateral izquierdo titular, Marcelo Saracchi.





Huracán, renovado

El rival que tendrá enfrente esta tarde River, el Huracán de Gustavo Alfaro, se presentará renovado, ya que incorporó a ocho refuerzos para la presente temporada. Pero por contrapartida, catorce jugadores dejaron de pertenecer al plantel del "Globo".





El arquero Rafael Ferrario (entorsis en el tobillo izquierdo) y el ex delantero de Banfield y Boca Andrés Chávez (distensión en el isquiotibial de la pierna derecha) practicaron de forma diferenciada durante la semana y quedaron descartados para el cotejo de esta noche ante el "Millonario".





El equipo de Alfaro, que suele tener una fuerte localía, intentará apoyarse en el respaldo e su gente para sacar adelante un partido que, en los papeles, asoma como muy complicado.





Además, el "Globo" intentará dejar atrás el trago amargo que significó la derrota ante Atlético Tucumán, que le imposibilitó llegar a los octavos de final de la Copa Argentina. l