Carlos Auzqui tiene la receta para ganarle a su ex equipo

12/08/2018 -

Huracán incorporó ocho jugadores en este mercado de pases y dos provienen de River: el delantero Carlos Auzqui y el volante Iván Rossi. Y Auzqui se refirió en la previa a lo que tiene que hacer el "Globo" para ganarle hoy a su ex equipo.

"Para ganarle a River, primero que nada, hay que sacarle la pelota. Tenerla nosotros y que no se nos vengan encima. Si no la tenemos, vamos a tener que replegarnos bien, para tratar de buscar un contraataque y lastimar de esa forma. Espero que sea un partido lindo, pero que los puntos se queden en Parque Patricios", señaló.

Consultado sobre la posición en la que lo utilizará el entrenador, el ex jugador de Estudiantes y River respondió: "Gustavo (Alfaro) me dijo que me va a utilizar por la banda derecha. Hay partidos que voy a estar más de punta, y otros en los que voy a ser un volante clásico. Me pidió que trate de asociarme, de buscar las paredes y que intercambie entre tocar corto y correr al espacio, para dar la diagonal y ser opción de pase con mis compañeros".