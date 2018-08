La impronta femenina y las palizas por "ser linda"

12/08/2018 -

La policía trabaja guiándose por teorías que llegan inclusive a una agresión por encargo, con la impronta de una mujer.

Para los expertos, que tres sujetos ataquen a una joven bonita y le desfiguren el rostro no encaja con el modus operandi de los abusadores o pervertidos. Una corriente policial sospecha de una acción sugerida o encomendada por una mujer.

Sin embargo, Micaela y su familia descreen de la hipótesis. "Que yo sepa, jamás me metí con nadie. No me cierra la idea de que alguien quiera hacerme daño. Menos, que tres tipos me golpeen en la ruta y con un hierro", expresó la adolescente. Sin embargo, la policía invierte la ecuación. "Que ella no haya dañado a "nadie", no implica que "nadie" precise motivos para provocárselos a Micaela, sin importar las consecuencias, indicaron investigadores a este medio.