Vicuña se las ingenia para estar con sus hijos

12/08/2018 -

‘Mis compañeros españoles consideran que una locura el jet lag y los cambios de horarios. Pero lo llevo con entusiasmo entendiendo que hay un sacrificio en dejar a mis hijos más de lo que me gustaría dejarlos. Por ahí pasan dos semanas sin verlos, que para mí se me hace largo, pero encontré una forma para poder viajar, para que ellos me visiten también y de hecho estoy viajando en un par de días más. Y entendiendo que esto es temporal, no es que vine un año completo, sino que son cuatro meses y lo estoy llevando bastante bien".

Con estas palabras explicó el actor chileno Benjamín Vicuña a Radio Nacional la experiencia de estar grabajado para la serie española "Vis a Vis", que emite Fox y que llega también a la plataforma de Netflix.

Como se sabe, el actor que está en pareja con la actriz argentina Eugenia "China" Suárez tiene contrato por 4 meses en España, lo que lo obliga a hacer equilibrio entre su trabajo y su vida familiar, con cortos viajes.

Sus tres hijos varones viven en Buenos Aires, con su exmujer Carolina "Pampita" Ardohain.

"Es cansador, es complicado, porque son vuelos largos, pero también es necesario dar un salto porque mi trabajo implica viajar, es parte de mi oficio de ser actor. Y eso tengo que convalidarlo con mi rol más importante que es ser papá y tratar de acotar la culpa y entender que es parte de mi responsabilidad y hacer equilibrio, ser un equilibrista", apuntó Vicuña, quien actualmente convive con "la China" Suárez, en Madrid, y sólo se separan por los compromisos laborales que obligan, de vez en cuando, a la actriz a regresar a la Argentina.

Por último, Vicuña dijo tener en claro que "lo importante es la calidad de tiempo que uno está con sus hijos, el amor que se les da y la contención".