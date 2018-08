No hay vuelta atrás: Marina Calabro abandona "Intrusos"

12/08/2018 -

Fue Ángel De Brito el primero que anunció la renuncia de Marina Calabró a su lugar de panelista en el programa "Intrusos", que conduce Jorge Rial, y que durante su licencia cuenta con el reemplazo de Moria Casán al frente del ciclo.

Si bien Marina se abstuvo de hacer declaraciones, hasta el momento, Liliana Parodi, la gerenta de contenidos de América, confirmó la decisión de la periodista de abandonar "Intrusos".

"Marina habló conmigo, siente como ganas de hacer varias cosas y a mí me parece que si ella necesita cambiar de rumbo y nosotros no podemos ofrecérselo está bien que nos deje", remarcó Parodi, en una entrevista con el ciclo radial "Por si las moscas". Por otra parte, elogió a Calabró: "Si yo tengo una oportunidad de las que ella quiere para darle, me encantaría llamarla para que trabaje conmigo porque es súper valiosa".

En el marco de los rumores de renuncias, Liliana Parodi, desmintió lo que se dijo acerca de que Santiago Del Moro dejaría la pantalla de América: "Santiago tiene un contrato por varios años con el canal, seguramente tiene propuestas con otros canales u otras productoras porque es el conductor joven para el futuro", dijo. Y aseguró: "Es lógico que lo quieran, y por supuesto tiene ganas de hacer otras cosas, pero está con nosotros, eso seguro, y nos encantaría además de su programa diario, proponerle algo semanal".

Por otra parte, la gerenta de contenidos de América negó las versiones que marcaban la posibilidad de que Ventura reemplace a Rial en la conducción de Intrusos: "Nunca pensamos en Ventura para reemplazar a Rial en Intrusos. (...) Moria estaba el día indicado en el lugar indicado y es fantástico lo que pasó, teniendo en cuenta que no está Jorge y eso no es una circunstancia sencilla". En este sentido, expresó: "Estoy encantada con Moria, tiene una versión de ella para hacer Intrusos, y otra versión de ella para hacer Incorrectas".

Por último, se refirió al futuro de Jorge Rial: "Jorge toma sus vacaciones y licencia para poder resolver varias cosas y no estresarse además con el programa. Por eso él pidió 4 meses de vacaciones, y a nosotros nos pareció bien. Pero viste cómo somos nosotros, lo invitamos a ver si tiene ganas de conducir algo de entretenimiento. De todas formas es seguro que va a volver, además quiere hacer sus 20 años de Intrusos".

De lo que no habló Liliana Parodi es de los rumores sobre el deseo que tiene Adrián Pallares de presentar también su renuncia. Según señaló Mariana Brey en el programa de Ángel De Brito, el periodista no habría recibido bien la decisión de quitarlo de la conducción de "Intrusos", algo que venía haciendo cada vez que Jorge Rial se ausentaba, y que después quedó en manos de Moria Casán.