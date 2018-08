No teme quedar encasillado sino que le pone el pecho a los desafíos

Fotos Furtado posó en el boliche de La Banda, en donde hizo acto de presencia. Agradeció a los santiagueños por la calidez en el recibimiento.

12/08/2018 -

Los personajes marginales han sido los que consolidaron la carrera de Nicolás Furtado en la Argentina, país en donde se radicó hace seis años. En "Educando a Nina" compuso a un cuartetero y ahora, en El Marginal, a "Diosito". El actor, en su entrevista con EL LIBERAL, destacó que si bien teme quedar encasillado en ese tipo de trabajos, reveló que no reniega y que espera que le sigan "llegando desafíos" para no quedar encorsetado.

Después de "Diosito", ¿no temes quedar encasillado en ese tipo de personajes?

Sí, un poco está ese miedo a quedar encasillado, pero, bueno, no me quejo. No reniego de eso porque es este proyecto (El Marginal) y este personaje ("Diosito") los que me colocaron donde estoy ahora y me abrieron un montón de puertas (su próximo proyecto está en participar en una película y en una serie televisiva). La idea es que me sigan llegando desafíos así para, justamente, no quedar encasillado solamente en un personaje y poder mostrar otra faceta de mi trabajo.

Furtado contó que en más de una oportunidad lo convocaron para castings para personajes que, según él, "no doy con el perfil. Hace poco me habían ofrecido el casting de la serie de (Carlos) Monzón y yo dije: ‘Me parece que no. Pueden encontrar a alguien que se parezca más’".