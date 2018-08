Buley le dijo no a Tinelli: "Se burla de la gente"

12/08/2018 -

Brian Buley, quien fuera nominado a los premios Martín Fierro en el rubro Revelación por su labor en El Marginal, fue otro de los actores de esta serie de Sebastián Ortega que se presentó en un boliche de Santiago y que dialogó con EL LIBERAL.

"Pedrito Pedraza", tal el nombre del personaje que interpreta en la ficción que se emite por la Televisión Pública, fue muy aplaudido por los santiagueños.

¿Cómo vives este presente a partir de tu labor en El Marginal?

Lo mío es bastante jodido porque no cualquiera llega hasta donde yo llegué. Simplemente es un laburo bastante costoso. Cuesta muchísimo llegar hasta donde yo llegué. Sebastián (Ortega) tiró semillas y ahora empezó a cosechar. En esta cosecha que él hizo estaba yo. Empecé a trabajar en la actuación cuando tenía 8 años en la película "Los Santos Sucios" (dirigido por Luis Ortega, director de "El Ángel" y hermano de Sebastián). Fue hermoso. En ese tiempo no sabía lo que era una cámara, pero estoy siempre agradecido a la familia Ortega, que son mis hermanos, mis primos, padres. "Palito" Ortega es para mí como un padre, porque es una persona que se deja querer mucho.

La familia Ortega confió en vos tanto para las películas Los Santos Sucios y Dromómanos, ambas con Luis, y ahora Sebastián en El Marginal.

La familia Ortega me abrió una gran puerta, me dio todo, cariño y educación. Estoy muy contento. Después de "Los Santos Sucios", con Luis hice también "Dromómanos" y ya tenía 17 años cuando trabajé en este filme. A partir de ahí fuimos entrando más en confianza con Luis Ortega. A Sebastián y a Luis les conté un poquito de mi historia personal. Y si llegué adonde llegué, se lo debo a la familia Ortega.

Tu historia, al mismo tiempo, es de superación.

Cuando un pordiosero está en la calle, vos quieres levantarlo y sacarlo de todas esas cosas feas, horribles; bueno, conmigo fue casi lo mismo porque yo, antes, cuidaba autos en Capital Federal. Para mí eso no era vida. Ahí conocí la droga, peleas, puñaladas por acá y puñaladas por allá. Llegué hasta un punto de probar la droga, pero hasta un punto y hasta que yo dije basta, listo, cierro esa puerta y no quiero saber más nada. Al decir basta empecé a levantar la frente, empecé a caminar hacia adelante y a crear nuevos proyectos, nuevas cosas. A las cosas que me iban poniendo en el camino y yo decía "agarro esto, lo dejo". Nunca le fallé a nadie ni a ninguno. De hecho, me han llamado para Marcelo Tinelli ahora y yo dije que no porque... porque no voy a ir. Tinelli te boludea, se burla de la gente y yo no quiero pasar por el mal momento. Yo pasé un mal momento cuando era chico ¿por qué lo tengo que pasar ahora cuando soy grande?. En vez de hacerte preguntas coherentes, él agarra y te va la ignorancia. Entonces, tratamos de evitar todo eso con Sebastián (Ortega). Con Sebastián dijimos que no, que por más millones de veces que nos llamen, me dijo que no vaya; por más guita que me den, que no vaya, porque lo que hizo Tinelli no tiene nombre. A Sebastián lo voy a defender a muerte porque es gran amigo, lo quiero muchísimo.