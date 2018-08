"Malo no soy, drogón no soy, chorro no soy", confesó

12/08/2018 -

Sos un agradecido con la familia Ortega porque te dieron una oportunidad...

No le llamo oportunidad sino que le llamo puertas abiertas. Adonde voy, voy siempre con la humildad y el respeto. Si no sos humilde vas a ser la basura más grande del mundo. Trato de ser humilde lo más posible. El que empieza de abajo, por más guita que tenga cuando creció tiene que ser como lo era antes. Tienes que mantener la humildad.

¿Cómo haces para mantener los vínculos ante la alta exposición que tienes hoy?

Todo tiene una vuelta atrás. Uno nunca sabe: hoy día puedes estar arriba y al otro día puedes bajar. Trato de mantener la humildad que es lo que me va a generar más puertas abiertas, más cosas. Si yo me propongo algo para el día de mañana sé que se me va a cumplir porque no he hecho mal a nadie y nada malo. Sé que en algún momento si yo pido un sueño se me va a cumplir porque malo no soy, drogón no soy, chorro no soy, falopearme no me falopeo, robar no robo. Estoy como estoy gracias a ellos (la familia Ortega) como siempre.