Pablo Mirolo: “Que hoy sea un día de fiesta para los bandeños y la democracia”

Fotos Mirolo votó en la ENET Nº 6, en busca de su reelección como intendente de la ciudad de La Banda.

Hoy 10:55 -

El candidato a intendente por el Frente Renovador y Progresista, Pablo Mirolo, emitió su voto a media mañana en la mesa Nº 823 de la Escuela Técnica Nº 6 Comandante Manuel Besares, donde expresó su satisfacción por la importante concurrencia de gente a las urnas en las primeras horas del día y su deseo de que “hoy sea una día de fiesta para los bandeños y la democracia”.

“Estamos viviendo una jornada histórica para la ciudad, estoy muy contento por estar viviendo una elección más en la ciudad. Esto consolida lo que tanto bregamos los argentinos para que tengamos participación y libertad de decisión. En este día quiero invitar a la gente a participar a votar, porque es la herramienta más importante que nos da la Constitución”, dijo ante un nutrido grupo de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que aguardó su presencia en su lugar de votación.

Al referirse al desarrollo del trabajo de este día, dijo: “Empezamos con mucha tranquilidad trabajando desde temprano, controlando desde nuestro comando de fiscalización, viendo que en todas las mesas en las escuelas estén funcionando con normalidad. Estamos trabajando como partido porque queremos que sea un elección paz y tranquilidad y que los bandeños voten con tranquilidad”.

En cuanto a la participación de la gente dijo: “Las expectativas son las mejores, La Banda siempre se caracterizó por ser una ciudad muy participativa sobre todo cuando se trata de una elección comunal, cuando se elige quién va a regir los destinos de la ciudad durante los próximos cuatro años. En ese sentido, el bandeño tiene una participación muy especial, porque le gusta participar en política y le gusta que se tomen decisiones, y obviamente hoy es un día especial para todos, por eso aprovechamos la oportunidad para invitar a todos a participar de la votación”.

Agregó: “Hasta ahora está todo bien, no han surgido inconvenientes, según los datos que manejamos, y esperamos que siga desarrollando así. Durante toda la campaña hemos intentado que todo se desarrolle con total paz y tranquilidad, que la violencia no se apodere de la campaña electoral porque no es nuestra forma de hacer político, porque no nos hemos manejado así durante nuestros cuatro años de gobierno y mucho menos durante la campaña. Eso le pedimos a nuestra dirigencia, que cuidemos la paz, que todo se desarrolle con normalidad para que la gente pueda votar con tranquilidad”.

Al finalizar puso de manifiesto su expectativa. “Hay una muy buena concurrencia en las primeras horas de la mañana, que sea una verdadera fiesta como queremos todos. Le pedimos a la gente que venga a votar, a ejercer nuestro voto que es lo más sagrado que tenemos los ciudadanos y estos días son para eso”.