Leguizamón, del Frente Cívico, se impuso en Pinto

Fotos Jorge Leguizamón.

Hoy 20:20 -

Jorge Leguizamón, candidato por el Frente Cívico en la ciudad de Pinto, departamento Aguirre, se adjudicó el triunfo en el municipio y se mostró muy emocionado por el apoyo recibido por los vecinos.

“El escrutinio está prácticamente terminado. Ganamos por más de 150 votos. El apoyo que nos ha dado el pueblo ha sido contundente”, expresó muy emocionado.

Y cerró: “Es la tercera vez que me enfrento con Rached. La primera vez me ganó por 14 votos, en la segunda por poco más de 70. Hoy estoy muy agradecido de que la gente de Pinto me haya apoyado de esta manera”.