CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Agosto de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.
Por El Liberal
13/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.50 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIA DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. COMERCIO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F): CORONEL BORGES VS. HURACÁN
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN )
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.07 DC SUPER HERO GIRLS. HÉROE DEL
AÑO
07.31 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
09.53 EL JUEGO DE ENDER
11.09 HOMBRES DE NEGRO
13.14 ROBIN HOOD
16.32 EL JUEGO DE ENDER
18.36 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
20.06 HOMBRES DE NEGRO
22.10 VACACIONES
TCM
07.51 LA NIÑERA
08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.21 LA NIÑERA
11.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.21 ORO Y CENIZAS
14.15 MICKEY, DONALD, GOOFY. LOS TRES
MOSQUETEROS
15.23 POR AMOR AL JUEGO
17.53 PODER ABSOLUTO
20.07 ALERTA EN LO PROFUNDO
22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS
23.41 RIO MISTICO
TNT
06.08 UN PAPÁ GENIAL
07.59 DESPUÉS DE LA TIERRA
09.47 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
12.03 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
13.55 WALL-E
15.48 MALÉFICA
17.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
19.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 ABZURDAH
23.45 REPO MEN. LOS RECOLECTORES
01.52 LA HUÉRFANA
SPACE
07.01 VIRUS LETAL
09.05 GRAN TORINO
11.28 300
13.38 10.000 A.C.
15.43 FURIA DE TITANES
17.38 EJECUTOR
19.48 EL PROTECTOR
22.00 SABOTAJE
CINECANAL
10.00 AMOR SIN ESCALAS
11.50 LA RED SOCIAL
14.00 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
16.05 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA
NIÑOS PECULIARES
18.10 DÚPLEX
20.10 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.30 (DES)ENCUENTROS
13.25 ESCÁNDALO
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL PLAN B
22.00 (DES)ENCUENTROS
A DÓNDE IR
CLUB OLÍMPICO DE LA
BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE
AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,
DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO
18: NÉSTOR GARNICA, CUTI Y
ROBERTO CARABAJAL, ROXANA
CARABAJAL, LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,
ARMANDO SANTILLÁN,
LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO
19: NÉSTOR GARNICA,
ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES
CON PETECO CARABAJAL,
BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL,
MOSOJ ÑAUPRA, MISKY
SIMI- TANTA, ARIEL CAMAÑO Y
CENTRO RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS
22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER SACHERO”,
CON EL “DUENDE” GARNICA
E INVITADOS ESPECIALES.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO
DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE
REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE
JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA
EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN
MELINA IMHOFF (CUARTETO),
MUNLAI JAZZ (QUINTENTO),
Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:
GRATIS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSILVANIA 3
(3D) NIMACIÓN (ATP)
HOY- 15/08 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 15/08 - 21:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL - 15/08 17:30 (Cast)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS) HOY A LAS
15/08 19:35 (Cast) 22:20 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 15/08 18:30hs (Subt)
20:40hs (Subt)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 15/08 16:25 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY AL 15/08 - 22:45 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 15/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
13/08 - 15/08 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (+16 AÑOS)
HOY AL 15/08 20:30 (Cast) 22:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 3D 17:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-
EL AMOR MENOS PENSADO.
CASTELLANO 2D 22:20