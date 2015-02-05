CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Agosto de 2018

A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.

13/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.50 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIA DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. COMERCIO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F): CORONEL BORGES VS. HURACÁN

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN )

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.07 DC SUPER HERO GIRLS. HÉROE DEL

AÑO

07.31 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

09.53 EL JUEGO DE ENDER

11.09 HOMBRES DE NEGRO

13.14 ROBIN HOOD

16.32 EL JUEGO DE ENDER

18.36 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

20.06 HOMBRES DE NEGRO

22.10 VACACIONES

TCM

07.51 LA NIÑERA

08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.21 LA NIÑERA

11.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.21 ORO Y CENIZAS

14.15 MICKEY, DONALD, GOOFY. LOS TRES

MOSQUETEROS

15.23 POR AMOR AL JUEGO

17.53 PODER ABSOLUTO

20.07 ALERTA EN LO PROFUNDO

22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS

23.41 RIO MISTICO

TNT

06.08 UN PAPÁ GENIAL

07.59 DESPUÉS DE LA TIERRA

09.47 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

12.03 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

13.55 WALL-E

15.48 MALÉFICA

17.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

19.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 ABZURDAH

23.45 REPO MEN. LOS RECOLECTORES

01.52 LA HUÉRFANA

SPACE

07.01 VIRUS LETAL

09.05 GRAN TORINO

11.28 300

13.38 10.000 A.C.

15.43 FURIA DE TITANES

17.38 EJECUTOR

19.48 EL PROTECTOR

22.00 SABOTAJE

CINECANAL

10.00 AMOR SIN ESCALAS

11.50 LA RED SOCIAL

14.00 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

16.05 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA

NIÑOS PECULIARES

18.10 DÚPLEX

20.10 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.30 (DES)ENCUENTROS

13.25 ESCÁNDALO

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL PLAN B

22.00 (DES)ENCUENTROS


A DÓNDE IR

CLUB OLÍMPICO DE LA

BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE

AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,

DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO

18: NÉSTOR GARNICA, CUTI Y

ROBERTO CARABAJAL, ROXANA

CARABAJAL, LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,

ARMANDO SANTILLÁN,

LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO

19: NÉSTOR GARNICA,

ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES

CON PETECO CARABAJAL,

BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL,

MOSOJ ÑAUPRA, MISKY

SIMI- TANTA, ARIEL CAMAÑO Y

CENTRO RECREATIVO

(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS

22, ALTA PEÑA, “EL BUNKER SACHERO”,

CON EL “DUENDE” GARNICA

E INVITADOS ESPECIALES.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO

DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE

REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE

JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA

EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN

MELINA IMHOFF (CUARTETO),

MUNLAI JAZZ (QUINTENTO),

Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:

GRATIS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSILVANIA 3

(3D) NIMACIÓN (ATP)

HOY- 15/08 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 15/08 - 21:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL - 15/08 17:30 (Cast)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D):

COMEDIA (+13 AÑOS) HOY A LAS

15/08 19:35 (Cast) 22:20 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 15/08 18:30hs (Subt)

20:40hs (Subt)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 15/08 16:25 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY AL 15/08 - 22:45 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 15/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

13/08 - 15/08 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (+16 AÑOS)

HOY AL 15/08 20:30 (Cast) 22:30

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 3D 17:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-

EL AMOR MENOS PENSADO.

CASTELLANO 2D 22:20

 
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