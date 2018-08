“No es desde un lugar de crítica desde donde esto se construye, sino desde un lugar de entendimiento"

13/08/2018 -

Desde el punto de vista social, estamos siendo víctimas y productores de una cultura juvenil un poco más extendida de lo que era antes. Nos estamos encontrando con nuevas formas de vivir la adolescencia, nuevos adolescentes, que por ahí los adultos no los comprenden, porque hay una postura en la que pareciera que se desvalorizada todo lo que el adolescente trae hoy. Entonces el adulto que no comprende, desvaloriza y critica.

En realidad, lo que sucede es que esto es parte de la revelación del adolescente, no de la rebeldía adolescente. Nosotros antes teníamos una forma de vivir la adolescencia que era conocida socialmente. Hoy, esa forma no se queda circunscripta a lo que es la Argentina o Santiago del Estero. El impacto de los medios de comunicación y las posibilidades de movilidad que hay hoy, han generado que se incorporen nuevas formas de pasar el tiempo.

En la búsqueda de identidad, el adolescente va a ir rotando las formas de explotar su tiempo y esto sí tiene que ver con la adolescencia, porque tiene que ver con la construcción de su identidad personal. Es un proceso que va a culminar al final de la adolescencia, considerando que la adolescencia ya no es la etapa solamente de la secundaria, sino que se ha extendido mucho más.

Lo que se observa es que hay nuevas modalidades, sobre todo en Santiago del Estero, encontramos estos chicos que se agarran de un colectivo en su patineta para seguir; encontramos chicos en rollers a la una de la mañana en las avenidas, parados entre las sendas peatonales para poder arrancar, con el celular a la vez que van circulando, comunicándose a través de la red.

¿Qué pasa con el rol del adulto? Se cuestiona mucho el rol del adulto y en realidad, los padres lo que podrían llegar a hacer es tratar de entender, de comprender por qué se da esto. No digo aceptarlo, pero si los seguimos viendo como bichos raros lo que más vamos a hacer es generar mayores conductas de riesgo.

No es desde un lugar de crítica desde donde esto se construye, sino desde un lugar de entendimiento; desde un lugar de tratar de averiguar cuáles son los pros y los contras; las ventajas y las desventajas de esto, no hoy sino a largo plazo.

Por otro lado, se observa que la identidad regional está desfigurada, porque estamos tomando hábitos de provincias, de países, de los cuales nosotros no tenemos la estructura edilicia para hacerlo. En el caso de las patinetas y los rollers, no en todos los casos se puede practicar, y entonces el riesgo es mayor.

Tenemos que tener en cuenta que el adolescente, si bien busca siempre confrontar al adulto y el adulto tiene que estar ahí siendo confronte, tenemos un modelo social que los invita a hacer esto, en el que ya no queda la experiencia sola, sino que esa experiencia es socializada vía internet y tomada por otros a la vez.

El adulto primero tiene que conocer, porque los chicos cuando ven que el padre no acepta, mienten. Primero, el adulto debe pararse desde el lugar del diálogo, lo cual no quiere decir que se permita todo. Desde un lugar de invitación a la reflexión, no desde un lugar imperativo de debes o no debes. Antes la educación del debes o no debes llevaba a una represión total de lo que querían hacer. Y después en la adultez no tenían el criterio para decidir.

El consejo tanto para los padres como para los docentes es contener, pero no desde un lugar de complicidad, contener para ver qué pasa, qué está pasando con las autoridades que deben controlar lo que los chicos hacen en la calle. La sociedad misma debe contribuir haciendo denuncias, porque cuando hay una denuncia los padres toman más cartas en el asunto.

Desde el lugar de la prohibición no ganamos nada. Tenemos que ir desde el lugar de la responsabilidad social, y de la responsabilidad para con el otro.

Hoy los chicos buscan estar permanentemente al límite, porque están probando. Es la etapa de prueba. Es la etapa de querer saber hasta dónde llego, y sobre todo la sensación de omnipotencia. El adolescente se cree omnipotente, que no le va a pasar nada, distinto al adulto. Y por eso asumen conductas riesgosas.

Al adolescente le importa la consecuencia inmediata, y ni los padres ni los docentes trabajan en las consecuencias inmediatas. El discurso es siempre “para que puedas llegar a ser mejor persona; para que tengas esto o aquello que te sirva el día de mañana”, y al adolescente no le importa el día de mañana.