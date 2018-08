“Es función fundamental del padre poder acompañar al adolescente desde la escucha y desde el reconocimiento de sus intereses”

13/08/2018 -

Si uno lo analiza desde el psicoanálisis, cuando nos referimos a esta etapa de la vida, se puede hablar de adolescencia o espíritus de época. Pero a la hora de abordar un caso en particular, siempre tenemos que tener la reserva de pensar que cada caso es singular. Más allá de eso, uno puede pensar en generalidades, y decir que el adolescente es un sujeto que está en la búsqueda de un algo, y podríamos pensar que la sexualidad tiene mucho que ver con eso.

Desde el psicoanálisis se plantea que la sexualidad tiene una irrupción o una aparición durante esos años que son bastante variables. Hay muchos chicos que denuncian o demuestran conductas de tipo sexual a edades más temprana que lo histórico tal vez. Esto se puede ver en comportamientos, expresiones, dibujos o actitudes que dejan a la vista que han dejado de ser niños. El adolescente tiene que procesar, simbólicamente, aquello que es una novedad, que tiene que ver con la relación con los padres, porque los padres de estos adolescentes no son los mismos que cuando éstos eran niños; y por otro lado se debe hacer un duelo o proceso respecto de los padres que se tenían de niños. Además tiene que ver con el propio cuerpo, porque una cosa es tener cuerpo de niño y otra muy distintos la de un adolescente, ya que la posibilidad de la procreación es traumática.

Este es un marco generalista que sitúa el comportamiento adolescente. Todo eso tendrá que ver con cómo ha sido acompañado esa persona desde cuando era niño hasta ahora en la adolescencia. Uno puede imaginar al adolescente estar tirando manotazos constantemente ante una caída; sumergido en una suerte de desorientación, desubicación o confusión, en donde es acertado fijar la forma en la que, cómo uno como persona adulta allegada al adolescente puede tratar de aportar algún tipo de acompañamiento en ese proceso.

Los padres o adultos en general tienen que tener en cuenta que el posicionamiento “bajador de línea”, mudo y sin explicación produce un rechazo en los adolescentes, lo que no significa que no hay que poner normas ni límites. Al contrario, la función del “no” y del límite, psicológicamente hablando es sinónimo de salud mental. Es decir, que si me constituyo como un adolescente que no ha podido encontrar un “no” o un límite, voy a circular por la sociedad en el desafío totalmente inobservado de las normas y las reglas, considerando erróneamente que está permitido tomar algo que no es mío o transgredir normas, porque no se ha formado en mí el concepto de regulación, y de saber que si se hace algo que está fuera de los límites, habrá consecuencias.

Es función fundamental del padre poder acompañar al adolecente desde la escucha y desde el reconocimiento de cuáles son sus intereses. Hay que conocer y acompañar al adolescente permanentemente. Pero ojo, ese acompañamiento no tiene que ver con estar “encintado” o “atado” a un hijo, sino con la calidad del vínculo con el adolescente.

Hay que mostrarle al adolescente lo permitido y lo prohibido, pero desde un lugar de conversación; por lo menos desde la psicología y el psicoanálisis esa es la herramienta por excelencia.

La conversación razonada y empática es fundamental; no así la bajada de línea porque muchas veces cuesta entender, porque es como una suerte de extremismo, ya que marcan límites autoritariamente o se ubican en el nivel del amiguismo (porque los padres se vuelven “adolescentizados”).