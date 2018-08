El amor genuino es lo que ayudará al joven en esta etapa

13/08/2018 -

Es importante que el adolescente reciba un “tiempo cariñoso y genuino” por parte del padre, y no que el mismo adulto le haga sentir que rescinde sus cosas para estar con él. Eso tampoco vale. Ser padres de una manera ideal podría ir por el lado de marcar lo que está bien y mal, establecer sanciones. Esto y acompañar le cuesta mucho al adulto de hoy.

Hay que brindar un acompañamiento desde el cariño y el amor, pero poniendo límites y escuchando qué les pasa. Muchos padres creen que si el vínculo no fue el adecuado en la niñez, en la etapa de la adolescencia está todo perdido.

Pero no es así. Si bien no ocurrió antes, se puede construir ese vínculo desde ahora. Seguramente, habrá consecuencias si el padre estuvo ausente siempre, pero hay que tratar de que no sea nefasta e irreversible. Hay que tratar de estar presentes como nunca.