Fotos "Edu" Ruiz felicitó a Mirolo por el triunfo y le deseó "mucha suerte en su gobierno"

-

El candidato a intendente de La Banda por el Frente Cambio Viable, Eduardo Germán Ruiz Figueroa, felicitó al reelecto Pablo Mirolo, por haber sido ungido por el voto de los bandeños en los comicios realizados ayer para renovar autoridades municipales. "El bandeño se ha expresado, ha elegido la continuidad del intendente Mirolo y lo felicito a él y le deseo mucha suerte en su gobierno. Esto es democracia y hay que saber reconocer el triunfo del candidato elegido. Que tenga la mejor de las suertes porque soy bandeño y deseo que La Banda progrese y crezca; respeto la democracia y la decisión del pueblo", resaltó Ruiz en diálogo con EL LIBERAL. Ruiz especificó: "Estoy orgulloso por haber sacado un 25%, de meter tres concejales y hacer una campaña prácticamente a pulmón". "Estoy aquí para defender una idea. Si voy a estar en la política no es por un cargo, lo voy a hacer por un proyecto en donde yo creo que es lo que siento, lo que tengo que defender. Siento que he defendido un proyecto’. "Tengo 30 años y sé que en esto va a haber una segunda oportunidad. Éste es mi inicio activo en la política y tengo muchas fuerzas y deseos de seguir creciendo, aprendiendo y luchando por lo que yo pienso. A mí, un cargo no me cambia la vida pero sí pelear por lo que yo pienso por mis convicciones. Participar ha sido una gran experiencia para mí".