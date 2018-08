Fotos "Este espacio político es algo que queremos seguir construyendo"

El intendente electo de La Banda, Pablo Mirolo agradeció la visita del líder de su partido Sergio Massa, aunque señaló que "siempre ha estado presente" a partir de sus consejos respecto de cómo llevar adelante la gestión del municipio. Así lo expresó el reelecto jefe comunal bandeño minutos antes de partir, junto con Masa y dirigentes de su agrupación política, en la caravana que recorrió las principales calles de la "Cuna de Poetas y Cantores". "Estoy agradecido porque Sergio ha venido a estar con nosotros, siempre ha estado presente en todo momento, aconsejándonos sobre cómo llevar adelante la gestión, acompañándonos", señaló Mirolo al recibir a Massa en el edificio municipal. "Algo valorable" Destacó Mirolo que "para mí esto es algo muy valorable, la verdad que siempre ha estado presente en este espacio político que es el Frente Renovador y es algo que queremos seguir construyéndo". Mirolo apuntó que a lo largo de la semana y de la jornada de este domingo estuvieron en permanente contacto, "comentando cómo iba la elección, cómo íbamos trabajando, el nivel de votantes en las escuelas". Puntualizó que "lo primero que agradeció Sergio fue que lo hicimos parte de esta fiesta, es un triunfo primero de los bandeños, segundo de la gestión que ha creído en la educación, en la oportunidad de generar trabajo para que todos los bandeños podamos seguir progresando". En otro tramo de su contacto con los medios reafirmó la trascendencia del resultado electoral. En tanto, Massa, consignó: "Este triunfo lo posiciona a Pablo a nivel regional y nacional, pero además La Banda le muestra al interior de la Argentina que es una ciudad con carácter, con mucho respeto por lo que hacen, que valoran la belleza que tiene y eso a mí me pone muy contento" (ver nota aparte). Participación de la gente Por la maña, después de votar en la Enet Nº 6, de La Banda, Mirolo había destacado la participación de los bandeños en las urnas. "La Banda siempre se caracterizó por ser una ciudad muy participativa sobre todo cuando se trata de una elección comunal, cuando se elige quién va a regir los destinos de la ciudad durante los próximos cuatro años. En ese sentido, el bandeño tiene una participación muy especial, porque le gusta participar en política y le gusta que se tomen decisiones, y obviamente hoy es un día especial para todos, por eso aprovechamos la oportunidad para invitar a todos a participar de la votación". "Cuidar la paz" También, Mirolo había destacado: "Durante toda la campaña hemos intentado que todo se desarrolle con total paz y tranquilidad, que la violencia no se apodere de la campaña electoral porque no es nuestra forma de hacer política, porque no nos hemos manejado así durante nuestros cuatro años de gobierno y mucho menos durante la campaña. Eso le pedimos a nuestra dirigencia, que cuidemos la paz, que todo se desarrolle con normalidad para que la gente pueda votar con tranquilidad".