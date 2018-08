El Justicialismo sufrió derrotas en bastiones claves

13/08/2018 -

Todo resultado electoral deja lecturas y en esta oportunidad, los comicios municipales mostraron una arista especial: la caída de referentes históricos del peronismo en el interior santiagueño. Es así como verdaderos bastiones cayeron tras años de mandato de dirigentes de "peso" dentro del Partido Justicialista local, provocando sorpresa en los analistas y un cimbronazo que merecerán el análisis puertas adentro del peronismo. Haciendo un repaso por los resultados en las 26 comunas donde se celebraron los comicios, uno de las principales derrotadas resultó ser Norma Abdala de Matarazzo, quien pese a contar con la ventaja de ser diputada nacional y ex intendente y de que su hijo Ariel Matarazzo es el actual jefe comunal, perdió ante el joven edil Víctor Rodolfo Araujo. Otro referente histórico del peronismo que sufrió una dura derrota fue el intendente de Monte Quemado, Carlos Hazam. Aunque en esta oportunidad se postuló como concejal, e impulsó para jefe comunal del PJ a José Genero Montes. El ex intendente Manuel Castillo con el Frente Vecinal y Popular retornó al gobierno de "Monte". Siguiendo con otro hombre fuerte del PJ local que recibió un revés inesperado fue el actual diputado Amado Tomás Chamorro, en Campo Gallo. El exintendente y actual diputado provincial del PJ buscaba retornar una vez más a la comuna del Dpto. Alberdi, pero cayó ante un viejo conocido rival, José "Joselo" Vittar, a quien enfrentó varias veces y le ganó, por eso esta derrota será dolorosa. Por su parte, José Luis Artaza logró una victoria por 13 votos en la tierra del titular del PJ, José Emilio Neder. Cuando el peronismo daba por descontado el triunfo sobre el actual intendente, Artaza logró rebasar al candidato Ramón "Toto" González y ganarle por muy escaso margen. Otro "peso pesado" del peronismo santiagueño y referente político de Frías, Humberto Salim, perdió con Aníbal Padula, el candidato del Frente Encuentro Cívico. Salim, ex intendente, no pudo volver a gobernar su ciudad.