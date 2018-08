Fotos Sumampa respaldó la labor del Dr. Marcelo Bernasconi

13/08/2018 -

La comunidad de Sumampa respaldó la gestión desarrollada por el actual intendente, doctor Marcelo Bernasconi, y lo ungió para un nuevo mandato en las elecciones comunales efectuadas ayer. Bernasconi, que encabezó la lista del Frente Encuentro Cívico, obtuvo 3.780 sufragios, y superó ampliamente a Néstor Quiriconi, candidato del Frente Justicialista, que logró 1.234 votos. De esta manera, el actual intendente logró un 76% de los votos emitidos por los sumampeños, lo que le permite además tener mayoría absoluta en el Concejo Deliberante, en el que obtuvo cinco bancas, mientras que los justicialistas tendrán un solo representante. Estas cifras convirtieron a estas elecciones en históricas para esta ciudad del sur santiagueño. "Estoy muy feliz por haber logrado un triunfo que es histórico para Sumampa. Nunca antes un intendente había recibido el respaldo del 76% de los votantes, y eso, además de hacerme sentir muy orgulloso, me da un compromiso mayor con la comunidad", le dijo Bernasconi a EL LIBERAL, en pleno festejo. El reelecto intendente se comprometió a "acentuar el trabajo" teniendo "como premisa a los sectores más necesitados". "Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo tremendo que he recibido para esta gestión del Gobierno de la Provincia, al que estoy eternamente agradecido", dijo finalmente.