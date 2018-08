Fotos Jorge Mukdise es el nuevo intendente de Las Termas de Río Hondo

13/08/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El Dr. Jorge Mukdise se consagró como el nuevo intendente de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, por el Frente Encuentro Cívico por Santiago, al imponerse en las elecciones comunales de ayer con el 39,5% de los votos. La segunda fuerza fue el Frente de Integración Municipal que postulaba al Lic. Luis Ceres, con el 30,8%, y tercero se ubicó el Frente de Acción Ciudadana, del Dr. Fabián Parrado, con el 14,6%.

En números, los resultados provisorios indican que Mukdise alcanzó 9.660 votos; Ceres 7.550 y Parrado 3.754. En cuanto a la conformación del Concejo Deliberante, el Frente Encuentro Cívico consiguió ubicar 8 de las 12 bancas en juego; la segunda fuerza, el Frente Justicialista de Integración Vecinal puso 3 concejales y Acción Ciudadana, uno.

Cuando se confirmó que había ganado las elecciones, Jorge Mukdise salió a un palco acompañado por sus familiares, dirigentes y militantes, y agradeció a los amigos y vecinos que lo acompañaron con su voto.

"Quiero agradecerles a todos por el acompañamiento y decirles que a partir del 31 de octubre seguiremos trabajando en el camino de la transformación que puso en marcho el gobernador Dr. Gerardo Zamora en nuestra provincia en el año 2005. No me quiero olvidar de mi esposa y mis hijos que me bancaron en este tiempo de la campaña, a mi padre y mi madre que me educaron con el ejemplo y me enseñaron las buenas costumbres", dijo.

Más adelante, aseguró que su partido es "el espacio que interpreta el verdadero Frente Cívico y seguiremos en esa línea, gestionando y trabajando a favor de nuestra ciudad".