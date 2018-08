Héctor Ibáñez será intendente con mayoría en el CD

-

Héctor "Pocho" Ibáñez, candidato del Frente Vecinal y Popular, ganó ayer las elecciones en la ciudad de Añatuya y será el intendente por los próximos cuatro años.

Ibáñez se impuso con 9.154 votos, en tanto que sus candidatos a concejales obtuvieron 9.022, por lo que gobernará con mayoría propia en el Concejo Deliberante, ya que consiguieron 7 de las 12 bancas.

La segunda fuerza fue el Frente Justicialista, que llevó como candidata principal a Marcela Soria, que obtuvo para intendente 5.784 sufragios, y para concejales 5.153, por lo que consiguió colocar a cuatro concejales.

El otro partido que tendrá representación en el Concejo Deliberante será el Frente Encuentro Cívico, que postulaba como intendente a Elia Esther Moreno, que logró 1.791 votos en ese rubro, y para concejales consiguió 1.888, y de esa manera ingresará un concejal.

El Frente Cambiemos, que propuso a Gerardo Valentín Floridia, obtuvo para intendente 493 votos y para concejales 649, y no tendrá representación legislativa.

Satisfacción

Una vez conocidos los escrutinios provisorios, que le daban a Ibáñez una tendencia irreversible, el electo jefe comunal recibió las felicitaciones de sus seguidores, a quienes les agradeció por el apoyo brindado en esta contienda.

"Ha sido un día muy importante para nosotros. Personalmente me encuentro muy satisfecho por el resultado de las elecciones y por el acompañamiento que me han dado los vecinos de Añatuya, y por eso me comprometo a poner lo mejor de mí en esta gestión", dijo.

Finalmente, agradeció "infinitamente al gobernador de la provincia Gerardo Zamora", por el apoyo brindado.