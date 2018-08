"Trabajar por una ciudad inclusiva que nos contenga a todos y en paz"

Fotos FESTEJO Concluyó frente a la municipalidad. Allí, el gobernador, el vice, la diputada y la intendenta Fuentes retrataron el momento.

13/08/2018 -

Tras ser proclamada por el gobernador de la provincia Dr.Gerardo Zamora, la intendente Norma Fuentes agradeció el apoyo brindado por el primer mandatario provincial, por el vicegobernador Emilio Neder, por la diputada nacional Claudia de Zamora y por todos los militantes del Frente Cívico por Santiago.

Sostuvo: "Gracias por apoyar a este gran proyecto que lleva la propuesta de un Santiago que nos contiene a todos. Agradecemos a todos los que nos han apoyado y confiado en lo que le ofrecemos a la ciudad. Y como dijo nuestro querido gobernador. Vamos a seguir trabajando por una ciudad inclusiva que nos contenga a todos y en paz’.

Agregó luego; "Quiero agradecer el esfuerzo puesto por el señor vicegobernador y a nuestra querida diputada Claudia, una mujer que nos ha ayudado y nos ha abierto la puerta a todas las militantes del Frente Cívico". Y mirando a la ex gobernadora de la provincia y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora aseveró: "Vos me has enseñado este camino, y gracias por hacer entender que el contenido social de este movimiento político es lo que necesitan los santiagueños".

Finalmente dijo: "Vamos a transitar los próximos cuatro años en total crecimiento como todos queremos. Sigamos trabajando por este Frente Cívico, por Santiago, por la unidad, el compromiso y el trabajo".

Posteriormente, los funcionarios abandonaron la sede partidaria para encabezar la imponente ‘Caravana del Triunfo’ que recorrió las calles de la ciudad y concluyó su marcha frente a la plaza Libertad, ante el edificio de la Municipalidad de la Capital.