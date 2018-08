Díaz: “Me pareció raro que anulara el gol"

13/08/2018 -

Marcos Díaz cuestionó la decisión de Loustau de no cobrar el gol de Mendoza por foul de Gamba a Armani.

A Huracán le quedó el lamento por ese remate de Bogado sobre el final del partido que entre Armani y el travesaño se encargaron de desviar. Y también la bronca por ese gol anulado a Diego Mendoza al final del primer tiempo por infracción de Lucas Gamba a Franco Armani en la acción previa.

Sobre esa polémica jugada habló Marcos Díaz post empate.

‘El árbitro la había cobrado al principio... Me pareció raro que después lo anulara. Yo vi falta al inicio, de Pinola a Gamba, y pensé que el árbitro había dado ley de ventaja. No hablé con el juez. Pero él lo había cobrado el gol. Me pareció raro eso...’, contó para la televisión el arquero de Huracán.