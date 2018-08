"Me agarra, quiero salir al rebote y no me deja"

Fotos MOMENTO. Armani atoró a Gamba y luego el delantero lo agarró.

Una vez más, Franco Armani mantuvo su valla invicta. El arquero volvió a ser protagonista para River en el empate sin goles contra Huracán. El ex Atlético Nacional de Medellín sacó un par de pelotas complicadas y además se vio envuelto en una jugada polémica, que terminó en gol anulado del "Globo".

"A mí me agarra, yo quiero salir al rebote y él no me deja salir. Estuvo bien el árbitro, fue falta. Lo vio el arbitro, es falta, me agarró, si no me hubiese levantado, no sé si iba a llegar", explicó Armani sobre la jugada en la que Gamba lo sujetó de la pierna en el piso.

Armani, que sumó su decimoquinta presentación sin conceder goles sobre un total de 24 partidos, compartió el mérito con sus compañeros: "Eso del arco en cero es de todo el equipo, todos trabajamos en conjunto para mantenerlo, obviamente también buscamos ganar. No recibir goles es importante para la confianza".

Y agregó: "Fue difícil por el campo de juego, uno tiene que llevar al equipo como pueda. Habíamos hablado antes del partido, que había que estar atento por el pique".

Por último, el arquero del "Millonario" sostuvo: "Prácticamente no nos llegaron, salvo la del segundo tiempo que fue afuera del área. El equipo estuvo bien parado, la defensa también. Siempre queremos ganar, sabemos que es una cancha complicada, con un rival que corre todo el partido, que aprieta, que no deja jugar, tenemos que seguir mejorando".