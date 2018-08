Racing tendrá un duro desafío esta noche en Tucumán

Fotos REFERENTE. Lisandro López (izq.) es el capitán de Racing y hoy será una de las cartas ofensivas ante el "Deca".

Atrás quedó el primer partido de la serie con River y enfrente está la posibilidad de debutar con una sonrisa en la Superliga. No será sencillo porque adelante estará Atlético Tucumán, otro de los equipos argentinos que continúan con vida en la Libertadores. La cita será esta noche a las 21 en el Monumental José Fierro y Racing Club buscará pisar fuerte lejos de Avellaneda para demostrar que tiene con qué dar batalla en los dos frentes en simultáneo.

Néstor Pitana, el árbitro de la final del Mundial, dirigirá el encuentro de la primera fecha del torneo, que se verá por Fox Sports Premium.

Aunque el entrenador Eduardo Coudet no confirmó la formación, se da por descontado que irá con lo mejor. No podrán estar ni Alexis Soto ni Alejandro Donatti, ambos con problemas físicos. En lugar del ex Banfield debutará el chileno Eugenio Mena y por Donatti continuará jugando Lucas Orban.

Los demás están a disposición y se entrenaron ayer al mediodía durante una hora y media, en la cancha auxiliar.

La entrada en calor contó con tareas de técnica individual y, después hubo un ensayo de nueve contra nueve a dos toques. Gastón Gómez, Rodrigo Amaral, Fabricio Domínguez, Julián López y Martín Ojeda no estuvieron porque practicaron con la Reserva, que jugará mañana por la mañana.

Antecedentes

Hasta el momento, Racing y Atlético Tucumán se enfrentaron nueve veces por competiciones oficiales. La Academia ganó cinco. Hubo también tres derrotas y un empate el primero, un 2 a 2 en el Torneo Nacional 1979.

El duelo más reciente tuvo lugar por la séptima fecha de la temporada anterior y los tucumanos se impusieron por 3 a 1. Lautaro Martínez convirtió aquella vez para la Academia. Fabio Álvarez, Guillermo Acosta y Miguel Barbieri, en contra, anotaron para el Decano.