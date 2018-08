Un grupo de ex combatientes de Malvinas estuvo de paseo por Las Termas

13/08/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Durante este fin de semana, los veteranos de guerra realizaron un recorrido por diferentes espacios turísticos de la ciudad, culminando con la práctica de algunos golpes en el moderno campo de golf termense. Veteranos de guerra de Malvinas, de Santiago del Estero y Tucumán, junto a sus familiares, vivieron un gran día de esparcimiento recorriendo los espacios turísticos, tales como el hotel provincial, el museo del automóvil, y la moderna cancha de golf. La actividad, realizada desde el área de veteranos de guerra del Pami, se inició con un desayuno en el hotel provincial y posterior recorrido por sus instalaciones, luego se trasladaron hasta el museo del Automóvil, donde visitaron cada espacio de las instalaciones y se animaron a los simuladores, compartieron un almuerzo y culminaron la visita en la cancha de golf, donde el veterano termense Toribio Sosa, premiado varias veces en las olimpiadas de ex combatientes, le brindó algunas técnicas para que los demás visitantes realizaran algunos golpes en el campo. En consonancia, santiagueños y tucumanos manifestaron el placer que significa conocerse, o reencontrarse con quienes ya se conocen, y principalmente compartir momentos diferentes a los que vivió cada uno de ellos en la turba malvinera. Por otra parte, también se destacó la participación de la familia, remarcando esta posibilidad de incluir a todos, que ayuda a salir de lo cotidiano y es engrandecedor. El presidente del centro de ex combatientes de Tucumán Enzo Toledo, resaltó que "es un trabajo muy loable, y nuestra intención es mostrar estas actividades a nuestros compañeros, para integrarlos, sumar más gente". Por otra parte, Aldo Lescano hizo énfasis en poder seguir trabajando desde el área de veteranos de guerra del Pami, para continuar fortaleciendo esta unión, y mostrar a los otros veteranos de ambas provincias para que se sumen a este tipo de propuestas.