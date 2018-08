Banderas: "No entiendo mi vida sin Almodóvar"

13/08/2018 -

El actor Antonio Banderas, uno de los anfitriones de la gala Starlite, declaró que no entiende su vida "sin Almodóvar", director de cine con el que está rodando la película de "Dolor y Gloria".

El actor se mostró "muy contento" con el trabajo realizado en estos años y haber cumplido los objetivos de las fundaciones Lágrimas y Favores, creada por Banderas, y Niños en Alegría, impulsada por la empresaria Sandra García- Sanjuán.

El intérprete no quiso valorar el efecto que tiene su imagen sobre la proyección de la gala: "Si esas cosas se piensan mucho, dejan de funcionar", así como abogó por que "lo mejor es tirar hacer, y no darle demasiado al coco".

En este sentido, declaró: "He tenido mucha suerte en mi vida siempre, porque me he encontrado con mucha gente que hace cosas muy bonitas y ellos me han aportado mucho. El ejemplo más claro es la película que estoy haciendo ahora con Almodóvar".

"No entiendo mi vida sin Almodóvar, como no la entiendo sin mucha de la gente que me ha acompañado en mi vida en el terreno personal y profesional, eso es lo que me ha dado impulso", detalló.

Con sus 58 años recién cumplidos el pasado 10 de agosto, el actor aseguró que los aguanta, pero "ver a la vuelta de la esquina los 60 es lo que me da un poquito de temor" y subrayó que se encuentra "bien" tras un año complicado por temas de salud, ya que ha logrado estabilizar "cuerpo y mente".

Sobre su interpretación del pintor Pablo Picasso indicó que ha aprendido que nunca hay que parar de hacer cosas. "Voy a practicarlo, no quiero parar de hacer las cosas que me gustan hacer", aseguró, según Efe.