Artistas de Hollywood se unen por los inmigrantes

13/08/2018 -

Una gala para recaudar fondos para auxiliar a jóvenes centroamericanos que emigraron solos, o que pidieron asilo en California, reunió a estrellas de Hollywood, mientras que otros ayudarán sin estar presentes, como Carlos Santana, que envió una guitarra para que sea subastada.

La "Fiesta de Gala de Campeones por los Niños" se realizó en el local "Sportsmen’s Lodge", de Studio City, Hollywood, organizada por el Centro de Niños refugiados del Valle de San Fernando, California.

Los beneficiarios serán unos 700 chicos que necesitan apoyo con materiales escolares, pago de trámites legales y asistencia en salud, entre otras necesidades, además de unos 3.000 solicitantes de asilo político.

Esaí Morales (Ozark, en la foto), Colleen Porch (Transformers), Natalia Córdova (Agents of S.H.I.E.L.D), Izzy Diaz (Snowfall) y Eva LaRue (All My Children), entre otros, también estuvieron en la gala.

Cuando hay "niños que necesitan ayuda es una responsabilidad de todos apoyarlos", dijo a Efe Alex Meneses, actriz mexicana estadounidense que interpretó a Isabela Santamaría en la serie televisiva "Telenovela", y encarnó a "Cookie" en un episodio de la serie "Friends".