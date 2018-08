"La cárcel es el patio trasero de una sociedad"

13/08/2018 -

En el 2002, el director uruguayo Israel Adrián Caetano estrenó con gran repercusión, en la pantalla de Telefé, "Tumberos", cuyos protagonistas eran reclusos de una cárcel que, más que venganza, buscaban libertad. En el 2017, convocado por Sebastián Ortega, regresó con otras historias, en otra cárcel, y con un éxito aún mayor, si se tiene en cuenta que "El Marginal", se consagró con el Martín Fierro de Oro, y se hizo acreedor a una segunda temporada, en la TV Pública, además de haberse hecho espacio en la plataforma streaming de Netflix.

Sin embargo, como dice el uruguayo, Adrián Caetano: "Si comparás 'El Marginal' con 'Tumberos' te darás cuenta de que dentro de las cárceles nada ha cambiado. Hay una sociedad cuasi fascista que está empeñada en que la cárcel sea un lugar de castigo y humillación, y no un lugar de reforma o de contención. Mientras haya una sociedad que piensa así, vamos a tener este tipo de cárceles".

En esta nueva temporada, que ya es un gran éxito e hizo que el número de televidentes de la TV Pública trepara de manera inusual, Caetano solo se encargó de dirigir los dos primeros capítulos, y después entregó la obra a su colega Alejandro Ciancio.

Pero no es algo que le moleste. "Ser creador de algo no necesita la tutela constante. El Marginal es un hijo de lo colectivo, amén de que la idea original de volver a hacer algo a la cárcel haya sido de Sebastián Ortega. Pensar que El Marginal es obra de una sola persona es un poco naif. Mi obra en El Marginal estuvo en el génesis, junto a Guillermo Salmerón en los guiones de la primera temporada. Por razones personales no pude dirigir esa temporada y me habían quedado las ganas, así que aproveché estos dos capítulos para despuntar el vicio y también seguir intentando despegarme de un paisaje que me resulta ya un poco tedioso. Pero 'El Marginal' va a seguir porque, repito, es un trabajo que se construyó en equipo", reflexionó Caetano, según lo reflejó Teleshow.

Cuando le preguntaron qué significa para él la cárcel, Adrián Caetano respondió contundente: "Una metáfora, el patio trasero de una sociedad, lo que no se quiere ver se encierra, se lo condena. Hay gente que lo hace con sus propios hijos, ¿por qué no hacerlo con el prójimo?".

Y sobre el porqué el público elige este tipo de historias, el director de "El Marginal" compartió su mirada: "El público es cada vez más fácil de dominar, se ve eso desde los medios de comunicación. Yo creo que hay una curiosidad hacia lo desconocido. Y 'El Marginal' no es solo la realidad carcelaria, sería muy ignorante circunscribirla solo a eso. El Marginal es un universo propio, con sus códigos y sus guiones. Por ende es una ficción basada en hechos que uno ha leído o escuchado. Los gustos del público son impredecibles. El otro día me crucé con alguien, una chica, fanática de 'El Marginal' y también de la serie de Luis Miguel".