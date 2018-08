Hollywood rechaza el "lifting" de los Óscar y toma con ironía la implementación del premio a "Mejor Película Popular"

13/08/2018 -

Los Oscar querían pasar por el quirófano, pero la comunidad cinéfila rechazó el lifting. La Academia de Hollywood anunció esta semana cambios en la gala más importante del cine, como un premio a la "Mejor Película Popular", pero encontró una gran oposición en diversos frentes.

Alarmada por la baja audiencia televisiva de los Óscar en los últimos años (la edición de 2018 fue la menos seguida de la historia), la Academia propuso que la gala no supere las tres horas de duración, que se dedique una estatuilla a la mejor cinta "popular" y que algunos galardones se entreguen durante las pausas publicitarias.

La revista Variety aseguró que la cadena ABC, que tiene los derechos televisivos de los Óscar hasta 2028, presionó a la Academia para que afronte cambios en sus premios.

Anunciar galardones durante la publicidad no es algo completamente novedoso, ya que los Grammy apuestan por esta fórmula, pero pueden argumentar en su defensa que cuentan con 84 categorías, frente a las 24 de los Óscar.

De cualquier forma, a los profesionales de las categorías técnicas, que temen perder su momento de gloria en los Oscar, no les hizo gracia el anuncio de la Academia.

Pero más allá de cuándo y cómo se entreguen los Oscar, lo que más polémica trajo fue el anuncio de una estatuilla a la mejor película "popular". Por ahora, la Academia no aclaró qué entiende como "popular", aunque sí precisó que una cinta podría optar de manera simultánea a mejor película y a este nuevo apartado.

Es como decir: "No eras lo suficientemente bueno para la Mejor Película, así que te damos el de Mejor Película Popular’’, expresó al mismo periódico un académico que no quiso identificarse. Adam McKay, director de "The Big Short", propuso con ironía el premio al "mejor lanzamiento de cuchillo" o a "la alien femenina más sexy".