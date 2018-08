Dady Brieva le lanzó un picante comentario a Mirtha Legrand: "Vos debés tomar falopa, en serio"

-

Una vez más, el trío "Midachi" revolucionó la mesa de Mirtha Legrand, con la presencia de Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato. Pero hubo un momento que quedó para el anecdotario. Mientras le agradecía a "la Chiqui" por haberlos acompañado en la gala por los 35 años de "Midachi" que celebraron en Santa Fe, y haciendo alusión a su vitalidad, Dady sorprendió a la conductora con una frase "Vos debés tomar falopa, en serio", disparó.

La risa estalló en la mesa, en la que también estaban Lali Espósito, El Chaqueño Palavecino y el pediatra Rubén Sosa, y Dady siguió. "No lo puedo creer, llegó y dijo ‘voy a descansar un rato’. Bajó y sabía los nombres de todos los invitados", contó sobre aquella noche.

Por su parte, Mirtha, ya había dicho: "Me encantaba la idea de ir allí y no me cansa. Fue todo un esfuerzo físico". Como ella misma lo repite, a sus 91 años, la diva es toda una leyenda, en la televisión argentina.

Lali Espósito también sorprendió a Mirtha Legrand, en el inicio del programa, con una declaración: "Me quiero ir".

Todo comenzó con el conmovedor relato del doctor Rubén Sosa, jefe de una de las salas del Hospital Elizalde (ex Casa Cuna), y cómo fueron los comienzos de las populares barrileteadas para concientizar sobre la salud y el bienestar de los niños.

"Hicimos muchísimas cosas", relataba el médico acerca de la tarea solidaria cuando ella lanzó su llamativa frase. "Me quiero ir", dijo entre risas y agregó: "Ahora canta bien y me mato".

Los presentes en la mesa tomaron con humor el comentario de la actriz y cantante, que siguió sentada en su lugar disfrutando del almuerzo.