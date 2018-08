Verónica Castro ya no es la buena de la historia

13/08/2018 -

"El director Manolo Caro, me dio un personaje que jamás pensé que haría en mi vida. Cuando teníamos que empezar a filmar, pues ahí sí me vino un infarto y dije ‘creo que no voy a poder’. Porque es muy diferente a todo lo que he hecho y a cómo soy yo", confesó Verónica Castro, a raíz de su vuelta a la televisión, pero esta vez en la plataforma streaming de Netflix, y con 65 años. La mujer a la que le da vida en "La Casa de las Flores", la serie que debutó el 10 de agosto, es alguien a quien le pasa de todo, desde el primer capítulo. "Se da cuenta de que sus hijos son un desastre, su marido es un desastre, su trabajo es un desastre, y ella en sí es un desastre. Es como si a mi edad, casi 70 años, voltearas y vieras que todo te salió mal en la vida y que nada te funciona. Y empiezas a querer tapar los hoyos hasta con florecitas. Cada vez que aparece algo malo, ponemos un florero para que se vea todo divino. Esta mujer siempre tiene que vivir con la sonrisa y la apariencia para que se vea todo bien, pero en realidad está todo mal", contó la actriz mexicana, según lo reflejó Clarín. Y agregó: "Estoy haciendo un personaje bien diferente a todo lo que hice. Van a ver a una loca desquiciada. Acá soy totalmente incorrecta". Si bien la madre de Cristian Castro está convencida de que la telenovela tradicional, esa que le permitió hacerse mundialmente conocida, sigue teniendo su público, no sabe si podría volver a ese género, después de haber experimentado esta nueva manera de trabajar en televisión, con la producción de Netflix. "No sé. Si pudiera darse más adelante, por qué no. Pero es que ya después de haber tocado esto me va a saber diferente. Ya después de haber trabajado en Netflix va a ser difícil que quiera uno regresar a la pantalla chica: ¡queremos la pantalla más chiquita!", señaló entre risas, en alusión a la posibilidad que da el streaming de seguir cualquier programa desde el teléfono celular o una tablet. Tras haber quedado en el inconciente colectivo como la heroína de las viejas telenovelas, Verónica Castro está ansiosa por saber cómo tomarán sus seguidores este cambio en su registro actoral. "Muero de ganas de ver esa reacción. Y muero del miedo. Porque ellos conocieron a la otra Verónica Castro, y ésta es nada que ver", repite la actriz cada vez que le preguntan por su personaje. Pero hay algo más que le suma ansiedad, y es la inmediatez con la que su trabajo puede llegar al mundo, a través de Netflix. "No he dudado nunca de mi capacidad como actriz. Yo sí estudié, sí me preparé, y sí dije ‘quiero esto, a mí me gusta, lo conozco, sé lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer’. Lo conozco y me lo llevo facilito. Y así lo llevé. Pero hacía una telenovela y recién después de siete, ocho o diez años funcionaba afuera (en otros países). Entonces se tardaba todo eso para que de repente llegara a Rusia diez años después y me dijeran "¡Mariana!". La diferencia con esto es que sales al aire y ese día te conocen aquí y en China, y te recuerdan aquí y en China. Estoy emocionada también por eso: la gente que se quedó con mis novelas y venga a ver qué estoy haciendo ahora va a tener un shock. Porque van a decir ‘esta fue la que vimos haciendo de buena, ¡pero qué le pasó, si es una desquiciada!", admitió Verónica.