Tévez dijo que cambió el penal a último momento

13/08/2018 -

Iban seis minutos cuando el árbitro Facundo Tello cobró un penal a favor de Boca. Ni lerdo ni perezozo, Carlos Tévez tomó la pelota con toda la confianza del mundo; la puso en el círculo para ejecutarlo y lo pateó con tanta mala fortuna que el arquero Herrera se lo atajó.

"El arquero me adivinó, pero porque la cambié a último momento. Y cuando eso pasa, en general lo errás. Igual, el arquero me lo atajó bien", comentó el "Apache" habló de la situación.

Luego acotó: "Me sentí bien, lástima lo del penal. Estoy contento por volver a jugar. Uno tiene que agarrar confianza, pero la gente me apoya y eso me hace felíz".

Carlitos venía de convertir un penal ante Alvarado. Pero esta vez volvió a mostrar que no es su especialidad: en Boca ejecutó 12 penales (ocho en tiempo regular y cuatro en definiciones) y sólo metió siete (cuatro en los 90’ y tres en tandas). En total, erró cinco (cuatro durante el partido).

"¿Si me bajoneó? Sí, un poco. Porque uno tiene que agarrar confianza y convertir siempre suma. Pero la gente de Boca me apoyó y eso me hace feliz", aseguró.

Tevez también se refirió a su situación en el equipo. De hecho, anta Talleres, fue titular por primera vez en el semestre (no lo fue ni en los amistosos, ni en Copa Argentina y Libertadores).

"Hay que estar a disposición. Hice un buen partido, aunque me voy triste con el penal", insistió.

Sobre el triunfo, sostuvo: "Fue un resultado corto. Tuvimos dos o tres mano a mano, más el penal. Y cuando no la metés, siempre tenés esa pesadilla de que te puedan empatar".

Lo concreto es que así Carlos Tévez tuvo la posibilidad de volver a ser titular en el plantel de Boca Juniors y en un partido donde lamentablemente erró un penal, situación que podría haber significado el triunfo por 2 a 0 a favor del equipo de Guillermo.