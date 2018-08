Andrada no ocultó la alegría por su tarea

Fotos PRESENCIA Andrada recibió el apoyo de sus compañeros y el DT.

13/08/2018 -

El arquero Esteban Adrada hizo su debut oficial en el arco de Boca en la Superliga y en el balance general cumplió.

"Estoy muy feliz, es bueno arrancar con el pie derecho. Uno siempre aspira a que no le conviertan, que es lo más importante. Yo sé que el equipo siempre puede meter un gol, nosotros con la defensa siempre nos proponemos que no nos conviertan", expresó el ex guardameta de Lanús cuando fue consultado sobre el momento especial que estaba viviendo en su carrera deportiva.

Luego destacó la importancia de haberse sumado al Xeneize: "Cuando llegué para hacerme la revisión, me atendieron como si jugara desde hace mucho tiempo acá. Eso me da tranquilidad. Hace unos días no me imaginaba poder jugar contra el Barcelona ni tampoco estar acá. Con sacrificio, las cosas llegan".

Un rato después de festejar el triunfo del Xeneize ante Talleres, Andrada se fue a ver a Lanús contra Defensa y Justicia.

El arquero que llevó al club del Sur hasta la final de la última Copa Libertadores aprovechó la tarde libre y se presentó en el Estadio Ciudad de Lanús para ver a sus ex compañeros y también el debut de Guillermo Sara. Fue reconocido, se sacó fotos y también recibió el afecto del club.