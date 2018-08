Fotos FORTALEZA. Gago solamente piensa en volver a jugar tras la lesión.

13/08/2018 -

Atrás quedaron los nubarrones y las dudas sobre un probable retiro. Fernando Gago decidió seguir y parece estar más enchufado que nunca. Por eso utilizó esta frase en su cuenta de Instagram: "Salir a un round más cuando crees que no puedes, eso marca la diferencia". De esta forma, dejó en claro que está dispuesto a luchar contra sus problemas físicos y que no piensa en el retiro. Seguirá batallando para hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol.

Tras el desgarro sufrido en Estados Unidos y cierta preocupación por no sentirse seguro de su rodilla operada meses atrás, el futuro de "Pintita" pintaba incierto. Pero empezó a entrenarse en Casa Amarilla tras días de incógnita y en el cuerpo técnico de Boca lo esperan con los brazos abiertos, sabiendo que es un jugador para tener sumamente en cuenta si está óptimo. "Imagino que Gago va a empezar a acelerar esta semana y va a estar listo dentro de poco. Lo mismo Benedetto, pero no puedo dar fechas porque no lo sabemos", fue lo que dijo Guillermo Barros Schelotto en conferencia de prensa ayer.

Gago, por lo menos, la va a luchar. Y así lo manifestó.