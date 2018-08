ADN para estudiante de abogacía que fue acusado de abuso

Fotos PROCESO. Melissa Deroy convirtió a la ciencia en su principal aliada.

13/08/2018 -

La Fiscalía de Las Termas realizó análisis de ADN a un estudiante de abogacía, y aspirante a árbitro de fútbol, a quien se lo acusa de cuatro años de violaciones a su hermana, hoy madre de un bebé de 9 meses.

La pericia fue realizada por expertos del Palacio de Justicia de la Capital, en Las Termas, mediante "mucosa yugal", es decir a través de un hisopado bucal, en cumplimiento a lo requerido por la fiscal Melissa Deroy.

El joven, de 23 años, es oriundo de Jiménez. Cayó preso en junio, siete meses después de ser denunciado por su hermana.

Ultrajes

La investigación indica que la adolescente empezó a ser violada a los 12 años. "Le avisé a mi mami, pero me retó. Me dijo que no abra la boca porque eso sería vergüenza para la familia. Nunca me creyó. Ni siquiera cuando me vio embarazada", declaró la víctima. "Seguí con eso y te corro a la m...", fue el ultimátum de la madre.

Pese a la indiferencia familiar, la víctima logró escaparse, pedir ayuda, y radicar una denuncia.

Alertado por la acción judicial, el sujeto huyó y se ocultó en Santiago, al parecer con respado económico de la misma familia.

Todo ello ya es historia. Está preso; se le acaba de realizar una prueba de ADN que será cotejada con el del bebé.

Si ello confirma la peternidad, lo esperan las rejas por mucho tiempo.