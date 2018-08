Miopía infantil: ¿qué deben hacer los padres para prevenirla?

-

Los especialistas lo advierten: un 25% de la población es miope y para 2050 lo será el 50%. El problema añadido es que en los últimos años se ha incrementado la miopía en los adolescentes y, además, cada año aparece a edades más tempranas. Entre las causas, se destaca que actualmente los niños pasan más tiempo encerrados entre cuatro paredes y, además, están muchas horas con los ojos puestos en las pantallas de su móvil u ordenador y sus videojuegos o en las redes sociales. Esta circunstancia provoca que su vista esté forzada durante mucho tiempo sin posibilidad de relajarla mirando a largas distancias, como sucedía anteriormente cuando los niños salían más a la calle y sus ojos focalizaban distancias más largas en su entorno. Hay estudios que aseguran que los niños que viven en zonas urbanas tienen un índice mayor de miopía que aquellos que residen en medios rurales y pasan más horas al aire libre, precisamente por esta misma cuestión.

Por nuestra experiencia, reconocemos que hay padres que no perciben que sus hijos pequeños ven mal, simplemente porque el niño, desde bien pequeño, no sabe lo que es ver bien o mal, lo que es normal o no. Por este motivo, se recomienda que la primera visita al oftalmólogo se realice a partir de los tres años para descartar que tenga ojo vago, miopía, hipermetropía, astigmatismo...

En el caso de que su vista esté dañada, la opción es ponerle gafas para que pueda ver correctamente. Las lentes de contacto son una opción posterior, cuando el niño se hace mayor y tiene suficiente capacidad para ser cuidadoso y con responsabilidad de limpiar sus lentes.

Hay padres que preguntan si la operación de miopía en niños es posible para evitar así que se les rompan o pierdan las gafas y lentes de contacto, no sean un impedimento para hacer deporte. La cirugía es recomendable únicamente a partir de 20 años y sólo cuando la graduación del paciente se ha mantenido estable, al menos, durante un año.

Lo que sí se recomienda para prevenir esta enfermedad es animar a los niños a jugar fuera de casa para que su vista no esté durante mucho tiempo concentrada en un solo punto, sino relajada y observando distintas distancia focales; limitar el número de horas que los pequeños pasan delante de las pantallas; y si está estudiando o viendo la televisión, hacer que descanse cada media hora para que sus ojos se relajen.

La miopía impide ver bien de lejos y ha sido a menudo considerada como un trastorno benigno, que se compensa con medios ópticos o cirugía. En los últimos años el incremento en su prevalencia y su aparición en edades cada vez más tempranas, han puesto en alerta a las autoridades sanitarias mundiales. La forma más común de miopía aparece en torno de los 6-8 años de edad y aumenta aproximadamente unas 0.5 dioptrías al año hasta los 15-16 años.

Diferentes factores influyen en su aparición. El componente genético es muy importante. Tener uno de los padres miope multiplica la probabilidad de que el hijo tenga miopía.

Pero la vida moderna ha añadido otras causas que se asocian a la aparición y progresión de la miopía, relacionadas con las horas que pasamos realizando actividades que hacen trabajar la visión próxima: smartphones, ordenadores, tabletas y videojuegos son una opción de ocio y disfrute personal.

Se sabe que el tiempo que pasan nuestros hijos al aire libre tiene un efecto protector contra el desarrollo de la miopía y ayuda a reducir el riesgo de padecerla. La exposición a la luz del sol estimula la producción de dopamina por las células de la retina, que controla el crecimiento del ojo. Si no hay suficiente exposición a la luz solar, se inhibe la producción del neurotransmisor y es más fácil que se desarrolle miopía.

Pasar una media de 3 horas en el exterior es un factor que protege de la aparición y desarrollo de la miopía. Cuanto más tiempo pasan los niños bajo luz artificial, más fácil es que desarrollen miopía. La progresión miópica es menor en verano que en invierno, cuando hay más horas de luz y actividad al aire libre. Hace 20 años los niños y adolescentes jugaban en la calle, actualmente permanecen en casa, con aparatos que exigen un esfuerzo de los ojos para cerca. Por eso, aunque haya otras terapias optométricas u oftalmológicas desarrolladas para prevenir la miopía, pasar más tiempo al aire libre es la primera opción que debemos aconsejar. Ahora que llega la primavera y los días son más largos, intentemos un cambio de costumbres, pasemos más tiempo con nuestra familia al aire libre, tiene ventajas para todos los aspectos de la salud, no solamente la de nuestros ojos.