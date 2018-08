FÚNEBRES | 14 de agosto de 2018

14/08/2018 -

FALLECIMIENTOS

Mabel Beatriz Migueles

Delfina del Valle Sosa

Elsa Esther Carovini Vda. de Mulki

José Luis Rodríguez (La Banda)

Senaida Edith Andrada (Quimilí)

Constantino Jiménez (La Banda)

Santiago Dante Díaz

Rodrigo Fermín Gómez Sayago

Constantino Cenobio Jiménez (La Banda)

Juan Cristóbal Ibáñez

Mercedes del Jesús Orellana

Stella Mary Valdez

María Luisa del Carmen Ramírez

Dolores Leguizamón

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ DE MADÍAS, PURA PALMIRA (q.e.p.d.)|. Sus sobrinos Hugo Ábalos y sus hijos, Ruben Ábalos e hijos, Marta Álvarez, Mirta Álvarez, Mary, Berta, Elsa, Norma y Ramon Álvarez, Francisco Calvente e hijos, Ana Maria Gramajo y esposo, Nora Abalos y Machingo Alcaide participan con profundo dolor su fallecimiento. y ruegan oraciones en su memoria.

APRAIZ DE CONCENTINO, ESTELA (q.e.p.d) Falleció el 12/8/18|. Su hijo Federico, su hija política Viviana, sus nietos Pilar, Agustina, Josefina, Tomás, bisnietos y nietos politicos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en la provincia de Buenos Aires.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Dios te llevó pues dijo "Vuelve oh alma mia a tu reposo porque Dios te ha hecho bien". Salmo 110: 7. Hasta luego. Te decimos. Su prima y amiga Raquel Mulki, sus hijos Gerardo, Eugenia y Lorena Fadel.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Sofía Basbus y Carlos Mulki, sus hijos Sergio Gabriel y María Fernanda; Diego Ariel y Cynthia Isabel; Fabiana Catalina y Juan Lutfi, participan con dolor por la partida de Elsa Carovini de Mulki, acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. La comunidad educativa de la ESPEA Nº 1 participa el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera, Prof. Evelyn Mulki de Aguilera. Ruega una oración en su memoria.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Marta Rivas Jordán, sus hijos Santiago, Lourdes, Alejandra y Facundo Mulki participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "Sube al monte y júntate con tu pueblo" Dt. 32:50. La Biblia. Irma Ise de Velarde y familia acompañan a sus queridos hijos y nietos en el dolor de la partida de Elsita y la despiden con gran cariño recordando su don de gente y amistad. Elsita descansa en paz.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos" Sal. 116:15. La Biblia. Lelia Abdulajad y su hija Alizar; Jorge Abdulajad y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía y acompañan a su familia en tan difícil momento.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, Dr. Noemí Marcela Garnica, CPN. Ricardo Lino Rubio participan el fallecimiento de la madre política del CPN Carlos Aguilera y elevan oraciones en su memoria.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Con profunda pena: "Entre la música celestial te fuiste. Entre la música celestial me quedo." Carlos A. Velarde.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Personal superior, cuerpo técnico, administrativo y demás compañeros de trabajo, participan el fallecimiento de la madre política de nuestro compañero CPN. Carlos Aguilera y elevan oraciones en su memoria.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios (La Biblia). Dr. Guillermo Mulki y Sra. Dra. Guzmán Ledesma Sara, sus hijos Mauro, Andrea y Nacho participan con dolor de su partida. Acompañan a toda su familia en este trance tan doloroso.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Oscar Mulki, Myriam Alaniz, Cristian y Andrea, Sergio y Vani, Robert y Melissa, Coca de Alaniz, participan con dolor, pidiendo a Dios consuelo a las familias.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA. ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "Querida Elsa, supiste luchar en este mundo y seguir el camino de Dios, siendo ejemplo para todos". Participan Badu de Flores, Ana María Flores de Maso y flia., Rubén y Daniel Flores y respectivas flias.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA. ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "En la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera voy pues a preparar lugar para vosotros". San Juan 14:2. Miguel Russo, su esposa Lucrecia Mulki, sus hijos Lucas, Agustín, Antonella y Valentina despiden a su amada tía Elsa con mucho cariño y acompañan a sus familiares en estos momentos de prueba.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA. ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos" Sal. 116:15. Fernando Mulki, su esposa Claudia Vazquez, sus hijos Matías, Estefanía, Melina y Joaquín despiden a su querida tía Elsa con mucho amor y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "En la Casa de Jehová moraré por largos días" Sal. 23:6. Salmos 4:8. Sus queridos sobrinos Raquel, Pablo, Ana Priscila, Martín, Alexia y respectivas familias. Dios consuele el corazón de toda su familia.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "Jehová es mi Pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Sus amigas Margarita Cejas de Ruiz; Raquel, Anita, Nancy y Silvia Ruiz con sus respectivas familias. Dios consuele el corazón de su familia.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Héctor Raúl Mulki y Hugo Mulki y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Elsa y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Rogando pronta resignación, se eleva una plegaria en su memoria.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Pedro Mulki y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Zulema Mulki e hijas y Tomy Abdala, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Ale Mulki, Carolina y flia. Acompañan en este triste y doloroso momento.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "Y ya no habrá mas llanto, ni tristeza, ni dolor porque las primeras cosas pasaron". Maria Loris Neme, Olga Neme, Libia B. Carciofetti de Neme, Gonzalo Sebastian Neme y flia, participan con inmenso dolor su partida a la Patria Celestial.

DÍAZ, SANTIAGO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus hermanos Rubén Antonio Diaz y flia; Dante Arnaldo Díaz y Ramona del Carmen Díaz, sus sobrinos Rita, Pablo, Daniel, Germán, Mariana, Carolina, Enzo, Ivana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SANTIAGO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su hermana Carmen, cuñado Daniel, sobrinos Enzo, Marlene y Vicente participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ, SANTIAGO DARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su hermano Dante Díaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, SANTIAGO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su prima Yuly y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, SANTIAGO DARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Vivirás eternamente en nuestro recuerdo. Tus amigos Teresa Gonzalez de Hid y flia., y Selva Corpos e hija, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SANTIAGO DARDO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus amigos de la infancia Cachi y Pillingo Ruiz con sus respectivas familias lamentan con profundo dolor el fallecimiento de Chicho. Que Dios lo tenga en la Gloria y le de mucha resignación a su familia en estos difíciles momentos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

DOMÍNGUEZ, CARLOS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Personal directivo, médicos y administrativos de Promed S.R.L. participa con mucho pesar su fallecimiento.

DOMÍNGUEZ, CARLOS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Rafael Antonio Canllo, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ SAYAGO, RODRIGO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Sus padres Teresita del Valle Sayago y Gastón Gomez, sus hermanos Ana Lucía y Nazarena, sus abuelos Lucrecia y Carlos, Teresa y José, sus tíos Pamela, Fabiuo, Oscar Rivero, Juana López y Matías, primos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ SAYAGO, RODRIGO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro querido compañero Gastón Gómez. Acompañamos a Gastón, a su esposa y a toda su familia en este difícil momento y elevamos oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ SAYAGO, RODRIGO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. El Consejo Educativo Institucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo del querido profesor Gastón Gómez. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos oraciones en su memoria. "Señor, recibe a este angelito en tus brazos y que brille para él la luz que no tiene fin".

GÓMEZ SAYAGO, RODRIGO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Erika Keller y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del querido profesor Gastón Gómez. Acompañan a su familia en este momento de tanto dolor y elevan oraciones en su memoria. Dale Señor, el descanso eterno.

GÓMEZ SAYAGO, RODRIGO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Ana Elena Marcos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del querido profesor Gastón Gómez. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. "Señor, recíbelo en tus brazos y que brille para él la luz que no tiene fin".

GÓMEZ SAYAGO, RODRIGO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "Un angelito se fue al Cielo".Gloria Trejo y flia. acompaña en este momento de dolor a su sobrino Gastón Gómez y Teresita Sayago por la irreparable pérdida de su amado hijito. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su esposa Palmira del Valle Jiménez, sus hijos Marisa, Juanjo y Eliana, sus nietos Lorenzo, Julian, Alma y Jazmin. Hijos políticos Jose y Daniel. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su hija politica Romina Rodríguez y su nieto Julian, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Rubén y su esposa Nena, sus hijos Pupi, Nené, Pica, Lola, Yani, Flor y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Honorable Comision Directiva Asociacion Atletica Quimsa, participan con dolor el fallecimiento del padre de su socio y colaborador Juan José Jiménez. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. La Honorable Comision Directiva AMUQUIM participa con dolor el fallecimiento del padre de su empleado Juan José Jiménez. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus amigos y compañeros de trabajo en AMUQUIM, participa con dolor el fallecimiento del padre de Juanjo. Saul, Paragua, Peri, Marcelo, El Inge, Tortu. Ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Carlos Infante, su esposa Ramona Castagna e hijas Patricia Mariela, Andrea y sus respectivas familias despiden con dolor a su vecino pidiendo pronta resignacion para su familia.

LEGUIZAMÓN DE TREJO, ELZA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Participan con profundo dolor su el fallecimiento de la hermana de su compañero Leonardo Leguizamón. Haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Becky fiad, Lolita Coronel Nidia Moreno, Roxana Carabajal, Javier Ortega, Paula Roldan Jorge Facundo, Glira Barraza, Facundo Paz, Nilda Brizuela, Susana Platas, Claudio rios, Francisco Flores, Enrique Rivero, Alberto Alegre y CPN. Luis Casares.

LEGUIZAMÓN DE TREJO, ELZA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Señor ya está ante ti. Recíbela en tu Reino. Los compañeros de su hija Sabrina de auditoría contable de la Dirección Gral de Municipalidades participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN DE TREJO, ELZA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Las compañeras de su hija Sabrina de Mesa de entrada, habilitación y secretaria de la Dirc. Gral. de Municipalidades participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Familia Bernasconi participa su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MANZUR DE ROLDÁN, JUANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. "Que Dios te de en el Cielo todo lo que senbraste en la Tierra". Su sobrino Julio Walter Neder y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE ROLDÁN, JUANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Ramón Elall, sus hijas Silvia, Claudia, Rocío y Loretta. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MANZUR DE ROLDÁN, JUANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Con profundo sentir despedimos a Doña Juanita vecina de muchos años. Mujer trabajadora y respetable dedicada a su esposo y su unica hija, dejó de sufrir y descansa junto al Padre encontrándose con su esposo, desde el cielo seguirá siendo para su hija y su amado nieto, la misma madre y abuela. Brille para ella la luz que no tiene fin. Consuelo para toda la flia. un beso grande Pelu. Flia. Galiani, Argañaraz, Lucy y Nelly Cruz.

MANZUR DE ROLDÁN, JUANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. La cuñada de su hermana Blanca, Coca López de Mattar, sus hijos y sus respectivas familias participan con pesar de su fallecimiento.

MANZUR DE ROLDÁN, JUANA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Dr. Guillermo Murad participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija Pelusa. Ruega oraciones en su memoria.

MIGUELES, MABEL BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus hijos Susana, Jorge y Omar, h. pol. Sergio, Mirta, Diana, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

MIGUELES, MABEL BEATRIZ (Pocha)(q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su hijo Omar Díaz, hija política Diana Storniolo y sus nietos Juan Pablo y Jorgelina Díaz, participan con dolor su fallecimiento.

MIGUELES, MABEL BEATRIZ (Pocha)(q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Juan José y Angelina Storniolo y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su cuñado Omar y acompañan a su hermana Diana y a sus sobrinos Juan Pablo y Jorgelina en estos momentos de dolor.

MIGUELES, MABEL BEATRIZ (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Mabel, ya descansas en los brazos del Padre Celestial. Roxana María Ruiz Paz y sus hijos Eduardo Guillermo y Matías Ignacio, acompañan con profundo cariño a su hijo Omar y familia, en estos momentos de congoja. Elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Que descanse en paz y brille para ella la luz del Señor. Carolina Sanguedolce, su hija Claudia Marcela Jerez y Mario Luis Seiler y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Acompañan a sus seres queridos en estos momentos de tristeza.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Josefa Sanguedolce y su hija Maria del Rosario, acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Graciela Bruchmann y sus hijos María Inés, Enrique, Daniel, Tatín y Pety Ledesma Bruchmann y sus respectivas familias acompañan a su mamá Marilin y a su hermano en tan profundo dolor. Descansa en paz Carlitos.

ORELLANA, MERCEDEZ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su hijo Aldo Federico Chávez, su hija política Mirian Montenegro, sus nietos Mariela Alejandra, Eduardo Ramon, Pablo Federico y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Piedad. COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA.

RAMÍREZ, MARÍA LUISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus hijos Cristina, Oscar, Carlos, Tito, Daniel, h. pol. Roberto, Alicia, Adriana, Norma, Rita; nietos, bisnietos, tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cement. P. de la Paz, casa de duelo M/ D 1/5, Bº Los Flores. Serv. Hamburgo Cia. de Seguros - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SOSA, DELFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su esposo Juan Carlos, sus hijos Alejandro y Mario, h. pol. Vanesa y José, nietos Santiago, Lucas, Lisandro, Luciana, Antonela, Carlos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

VALDEZ, STELLA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su esposo Eugenio Ledesma y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16 en el cementerio P. de la Paz, casa de duelo P. L. Gallo 330 (sv.) IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ENRÍQUEZ GIMÉNEZ, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. Autoridades de toda la comunidad educativa del Colegio Ciudad de La Banda, acompañan con profundo dolor a la Prof. Sandra Enriquez en el fallecimiento de su padre Daniel Enriquez. Rogando una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su esposa Eve Diaz, sus hijos Carlos, Patricia, Pablo, h. políticos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 4219787.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. ''Señor recibe su alma que se eleva en busca de tu luz, y dales a sus familiares la resignación{on para sobrellevar esta pérdida''. El Departamento de Cs. Jurídicas y Contables de Nivel Secundario de la Escuela Normal ''Dr. José B. Gorostiaga'', participan el fallecimiento del padre de la Prof. Patricia Ibáñez. Ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, COSTANTINO CENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su esposa Gricelda Baigorria, sus hijos Víctor, Mariela, Jose h. políticos y nietos. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas cementerio Jardín del Sol COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA LA PLATA 162 TEL 4219787.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (TOTO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Sus hijos Victor Hugo Jimenez y Claudia Barron, sus nietos Hugo, Diego, Constanza y Nico, despiden con dolor al querido Tata. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (TOTO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Un gran dolor invade nuestros corazones. Se ha ido el gran padre, ese ser que fue nuestro todo y al que hoy despedimos con gran angustia. Su nombre no morirá nunca y su presencia seguirá por siempre. Su hija Mariela Jiménez, hijo político Dr. Horacio Rafel Ríos y nietos Lourdes, Lucía y Álvaro participan con profundo dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (TOTO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su sobrino Koky Maguna y flia, su hermano Pedro Jiménez y sus sobrinos Rubén y Rafaela, lo recordarán por siempre y que sus restos serán inhumados hoy a la 9:30 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto)(q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Despedimos con mucha tristeza a nuestro consuegro y amigo Toto. "Que el Señor le de su descanso eterno y brille la luz que no tiene fin". José Horacio Ríos y su esposa Elva Diósquez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto)(q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Gladis Fiad de Siufe, esposo e hijos, participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Charo y papá de sus hijos Mariela, Hugo y Luis a la vez que hacen votos para una pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su cuñada Zulma Baygorri e hijos, despiden con dolor a Toto. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio Jardín del Sol hoy a las 9:30 hs.

RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10//8/18|. Sus hermanas Mirta, Chicha, Marcela, hnos. politicos Ronal, Chiqui sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 Tel. 4219789.

ANDRADA, SENAIDA EDITH (Chona) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Señor, dale el descanso eterno. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

CELIS, ALBINO EUDORO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Lo despiden con dolor. Sus familiares, sus restos serán velados en Las Victoria e inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Los Quiroga. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CISTERNA, ALFONZO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su esposo Josefina, sus hijos Lili, Elisa, Marcela, Rubén, Marcelo y Denis, hios politicos, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Fernández. a las 15 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Jehová es mi pastor, nada me faltará ... En lugares de delicados pastos me hará descansar ...Clara Rosa Santillán y sus hijas Clarita, Patricia y Andrés, Noelia y Luis participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del comisario Gral. Juan O. Toricelli.

OMACINI, ANTONIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Enzo Victorio Piumetti, su esposa Vicky. sus hijos Valeria, Sebastián y Antonella y sus respectivas familias y, Alicia Herrera participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OMACINI, ANTONIO ÁNGEL (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Ing. Claudio Galeano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OMACINI, ANTONIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Personal directivo, médicos y administrativos de Promed S.R.L. participa su fallecimiento.

OMACINI, ANTONIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Rafael Antonio Canllo, participa con mucho pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

OMACINI, ANTONIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. El delegado provincial y personal de OSPRERA Walter Carabajal, Marcela Figueroa, Matias Calabrese, Florencia Marnero, Claudio Galeano, Sergio Cárdenas, Mónica De San Segundo, Mariana Tenti Oddone, Rosa Gómez, Camila Criscuolo, Aliné Suasnabar, Eliana Chilio, Julian Figueroa, Hernán Nuñez, Patricia de San Segundo, Analia Ferreryra, Walter Sayago, Loreno Agüero, Flavia Agüero, Ruben Cárdenas, Antonio Cárdenas, Ariel Belosevich, Cristina Diaz, Juan Ortega, Walter Moreno, Carlos Belosevich, Karina Perez, Miguel Ledema y Osvaldo Medina, participan con pesar el fallecimiento del ex-delegado provincial de UATRE y padre de su compañera Vilma Omacini. Acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

OMACINI, ANTONIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Los compañeros de Gregard S. A; Jimena Garcia Bade, Francisco Molinari y Florencio Alejandro Molinari con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero "Tito". Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Bandera.

OMACINI, ANTONIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Mónica de San Segundo y la Cdra. Mariana Tenti acompañan ante tan dolorosa pérdida a la misa Omacini y a su querida amiga Vilma. Ruegan oraciones en su memoria.

OMACINI, ANTONIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Directivos, afiliados y obreros rurales de la Seccional N° 197 del UATRE Fernández participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARENA DE SAMBATARO, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. "Querida Ximena, hoy se cumplen 2 años desde que nos dejaste para regresar a la presencia de Dios y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, todavía sentimos un vacío en nuestros corazones que nadie podrá llenar. Esperamos que Dios te tenga en su Gloria. Te amamos y extrañamos un montón. Su esposo Ricardo Sambataro, sus hijos Santi, Lea y su hija en el afecto Vale; su madre política Zully, su cuñado Claudio y Daniela con sus respectivas familias y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 2 año de su partida al Reino de los Cielos.

GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Hermano, te has ido de aquí para un lugar mejor. Te has ido y no entiendo la razón, solo sé que donde sea que te encuentras siempre guiarás nuestro camino. Para ti gran hermano, un abrazo desde aquí y hasta pronto. Sus hermanos Elida, Orlando, Sara, Silvia y Darío y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 1 año de su desaparición física.

LÓPEZ DE GEREZ, LIDIA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Te fuiste al cielo y nos quedamos aquí con una sonrisa fingida, fue tan difícil escuchar que habías partido, que nunca más estarías a nuestro lado, que tu sonrisa quedaría en un recuerdo y que tu voz solo quedaría en nuestra memoria, aún hay días en los que seguimos esperando tu regreso, porque tenemos la esperanza que en algún momento te volveremos a ver, abrazarte y conversar de todo lo que nos ha pasado. Rogamos a Dios por tu descanso eterno en sus brazos amorosos. Ya no sufres mami Pocha, descansa en paz, y que brille para vos la luz que no tiene fin. Tus hijos Mari, Carlos, Belkis, Monchi, hijos políticos Cacho, Claudia, Eli, nietos y bisnietos invitan a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano, a las 20 hs. al cumplirse un mes de su partida al Reino de Dios.

MÁRQUEZ, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. "Tu amor y bondad viviran por siempre en nuestros corazones. Te amos y extrañamos". Su esposo José María Cáceres, hijos María Alejandra, María José, Nelson Martín y Nuria Mercedes Cáceres Márquez, su hija politica Analia Paz, nietos Gonzalo y Analucia Cáceres Paz, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OTRERAS, IRMA OLEGARIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Mami, hoy se cumplen dos años de tu partida al reino del Señor. Te extraño un montón, me quedo con los mejores recuerdos y lo que tú me enseñaste, a ser una gran persona, luchadora como vos lo fuiste. Sé que estás junto a Dios iluminando mi camino, dándome fuerzas para seguir siempre firme ante todo. Su hija Noelia y su yerno Mauricio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

WONEMBERG, ADOLFO (h) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/17|. Te extraño desde que te marchaste, no hay día que no te recuerde. Escapate un ratito del cielo y vení, abrazame, te necesito". Su esposa Felipa, sus hijos, nietos nueras, yernos y sus hemanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroauia San Juan Diego del bº Siglo XXI, al cumplirse un año de su fallecimiento.

FIGUEROA DE ESCOBAR, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Los amigos del café de su esposo Luciano y su hijo Fabián: Nene, Pepe Jarma, Juan Carlos, Carlos Eladio, Jesús, Pepe, Reynaldo, Alejandro, Carlos Bravo y respectivas familias invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

NARVÁEZ, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. "Mamá: tus recuerdos quedan grabados en nuestros corazones. Marcaste nuestras vidas con tu alegría, tus ocurrencias, tu calidez y el amor que nos brindaste". Agradecemos a familiares y amigos que nos acompañaron en estos momentos de dolor, e invitamos a la misa que se realizará hoy a las 19,30 hs. en Parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse nueve día de su partida al Reino Celestial.

Recordatorios

PALACIO DE CORREA, MARÍA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/90|. Hoy se cumplen veintiocho años de tu ausencia. Te extrañamos, te necesitamos y te llevamos en nuestro corazón. Su hija Pila, su hija del corazón, nietos, bisnietos y tataranietos. Rogamos una oración en su memoria.

Responsos

CARDOZO VDA. DE ÁVILA, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Duele mucho aceptar que ya no estás con nosotros fisicamente, pero seguiremos caminando este camino con la esperanza encontrarnos algun dia. Nos queda los mejores recuerdos y enseñanzas y serás nuestra guia por siempre. Sus hijos, hijos politicos, nietos, bisnietos, se reuniran en el cementerio de Gramilla a las 18.30 hs. para elevar oraciones en su memoria, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.