Fotos "Es una persecución política" para ocultar que "el país está estallando con el dólar a 31"

14/08/2018 -

El abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Kirchner, se presentó en el lugar apenas enterado del allanamiento y cuestionó la decisión de Bonadio. "Esto es un amedrentamiento, un circo", sostuvo el letrado.

Si bien el operativo, en el que también utilizaron perros de la PFA, se realizó en el primer y cuarto piso, que no pertenecen a la ex mandataria, que vive en el quinto, Dalbón lo criticó y lo calificó de "ilegal".

Dalbon llegó agitado acompañado por su hija y su mujer al edificio ubicado en la calle Uruguay 1306. El letrado confesó que estaba en su casa, ubicada a pocos metros del inmueble de la exmandataria, cuando se enteró que un grupo de agentes de la Policía Federal ingresaba a hacer un allanamiento.

"Están avasallando la intimidad del edificio donde vive la expresidenta", expresó, y dijo que hará una "denuncia penal". "Esto es un circo armado y nosotros lo vamos a desarmar", dijo el letrado.

Para el abogado, el allanamiento a los departamentos implica "una persecución política" para ocultar que "el país está estallando con el dólar a $31". Sin embargo, remarcó que ninguna de las viviendas tiene relación con la senadora y que desconocía a quiénes pertenecen.

Dalbon dijo además que Cristina Kirchner "no fue notificada porque no es el allanamiento a su morada; esto es un circo, lo único que está haciendo la Policía es revisar departamentos que no tienen nada que ver con la senadora".

Además, frente a la consulta sobre qué piensa hacer Cristina ante esta situación, Dalbon reiteró que iniciará acciones penales, y que el primer paso será "ir a la dependencia policial a hacer la denuncia".

Cuando se realizó el procedimiento, la expresidenta estaba en el Instituto Patria, desde donde salió cerca de las 22.