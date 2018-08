Fotos "Estoy asustado, las señales que más importan son las del mercado y no son buenas"

Una nueva devaluación de la lira turca generó convulsión en el mercado cambiario y bursátil de la Argentina y llevó a los técnicos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central a tomar medidas de emergencia, en busca de calmar el mal humor de los inversores, en particular ante otro test que tendrán que enfrentar este martes por el vencimiento de Letras del Banco Central por $330.000 millones. El economista y periodista Daniel Sticco entrevistó a el ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez, quien se mostró inquieto por la falta de respuesta en el plano fiscal. Mientras que la autoridad monetaria, encabezada por Luis Caputo, decidió en una reunión de emergencia del Comité de Política Monetaria (Copom) elevar de 40% a 45% anual la tasa de referencia de política monetaria; comenzar a desarmar la posición de Lebac en poder de los Bancos y anunciar la licitación de USD 500 millones para absorber el consecuente aumento de la liquidez en pesos del mercado. Frente a este nuevo escenario, se consultó al destacado economista, fundador del Cema, Carlos Rodríguez sobre sus expectativas respecto de la respuesta de los mercados a las nuevas medidas de política cambiaria y monetaria: "Se trata de medidas sueltas y aisladas. Lo que veo es que los mercados no las tomaron bien, el Merval volvió a caer fuerte y el riesgo país volvió a subir fuerte". "Los indicadores de alerta están y no se actúa en consecuencia. Estoy asustado", indicó. "Estamos peor que Turquía, además, y tenemos el desprestigio internacional por los 'cuadernos- gate'. El índice de riesgo país ya es el doble del que se le asigna a Brasil y es tres veces el de Uruguay", resaltó el ex viceministro. Consultado de por qué ocurre esto, siendo que la Argentina cuenta con un plan de ajuste y una mega asistencia financiera del FMI, el ex funcionario sostuvo: "Simplemente porque lo que se dispuso fueron medidas de control de liquidez con cambios de nombre, Lebac por Notas y Leliq, y promesas de ajuste fiscal; y para eso suben las tasas de interés. Es una tomadura de pelo, me sorprende que la misión del FMI que vino a ver las cuentas públicas apoye eso". Sin optimismo El ex viceministro agregó que "los mercados las han desaprobado, como lo refleja el aumento de la probabilidad de riesgo de default a 5 años al 40%, cuando estaba en 36% la semana anterior; y el bono de 100 años cayó a 70%. No veo nada para ser optimista, porque no se ven cambios". Rodriguez se mostró sorprendido por esta situación y cuestionó al Ministerio de Haciendo. "Hubiera esperado un nuevo plan fiscal; medidas más corajudas, porque el plan de baja del déficit que se presentó al FMI hace dos meses ya era conocido por todos en el mercado, local e internacional, y le puso el pulgar para abajo, en señal de desaprobación, porque no le cree. Para revertir eso es que se requieren nuevas medidas y no cambiar el nombre a las Lebac", señaló. Tambien, el experto dijo que esperaba "señales concretas para reducir el abultado déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos". A ello, agregó: "El problema de cuenta corriente es el abultado déficit fiscal, no solo primario, sino total, porque significa el exceso de gasto público, no solo del gobierno nacional, sino del conjunto del Estado, nacional, provincial, municipal, los entes públicos y bancos públicos, más los servicios de la deuda pública, que es un número enorme, un 6% del PBI. Eso no se corrige con una devaluación, aunque transitoriamente contribuye a disminuirlo con más inflación", concluyó.