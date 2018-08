La Ing. Norma Fuentes confirmó el pase a contrato de trabajadores de planes de higiene

Fotos ESTABILIDAD. Fuentes dijo que medida impactará en "cerca de mil trabajadores del Plan Higiene".

14/08/2018 -

La intendente electa por la ciudad Capital, Norma Fuentes, confirmó que "cerca de mil trabajadores de planes de higiene del municipio pasarán a contratos", medida que "se implementará hasta el 31 de octubre", resaltó en diálogo con Radio Panorama.

Al agradecer el amplio respaldo de la ciudadanía de la Capital, en los comicios municipales del pasado domingo, explicó que el Plan Higiene, "surgió por un momento coyuntural cuando la municipalidad estaba en una situación complicada económicamente. Hoy, en esta previsión económica tenemos la certeza y responsabilidad de que todos estarán en la misma situación laboral, para dejar de tener planes de higiene", precisó.

Beneficio

La intendente remarcó que se tomó tal medida "como compromiso de lo que hizo en su momento el intendente Infante, en el que planteaba la necesidad de que no queden planes de higiene. Tenemos una misma mirada que hemos desarrollado entre muchos que soñábamos con un Santiago distinto. Me he involucrado mucho entendiendo que la política es una herramienta de transformación", reflexionó durante la entrevista.

Atenta a la importancia de la medida, la jefa comunal sostuvo ser "una municipal más, conozco a mis compañeros trabajando. A veces cuando recorro de noche la ciudad veo a mucha gente limpiando de madrugada la ciudad, que he pedido que ambientalmente esté bien cuidada, y ellos pusieron un plus para verla mejor", comentó la intendente, sobre el trabajo realizado desde el plan de higiene.

Mayores desafíos

Sobre los logros obtenidos y el desafío a asumir tras el triunfo para estar al frente de la comuna, sostuvo: "Mi compromiso va a ser siempre con el vecino ya que siempre he buscado que la municipalidad sea cuidada por todos. Hay que ser consecuente con lo que uno predica y trabajar por la gente y para ella", remarcó la intendente.

Ciudad inclusiva

Entre otros ejes claves para la gestión municipal a continuar, Norma Fuentes recalcó: "Entendemos que hay que trabajar en una ciudad moderna e inclusiva, empoderando la obra publica y con una mirada fuerte en lo ambiental. Vamos caminando hacia una ciudad con mucho más verde, hay mucho por hacer desde el ordenamiento, el aporte a la iluminación que ha modificado la calidad lumínica en distintas zonas, el reencarpetado de avenidas y el trabajo en los barrios".

En este plano, dijo que actualmente "hay mucho en ejecución y vamos a fortalecer la alianza estratégica con los vecinos. Uno planea una gran ciudad con el sentir de todos para el crecimiento", agregó.

Entendió que "la Municipalidad es el primer contacto que tiene el vecino para poder lograr que cuente con los servicios que necesita y su atención sea eficiente, algo que vamos a profundizar".

Sobre la impronta a imprimirle a la gestión municipal, tras ser electa, Norma Fuentes dijo que un gran objetivo es "generar una ciudad moderna con inclusión y que todos los santiagueños nos sintamos parte de esta ciudad", concluyó.