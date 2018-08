Prosiguen los torneos Tarjeta Sol

14/08/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos de los torneos organizados por la NBA Santiagueña y auspiciados por Tarjeta Sol.

Por el Torneo de Primera, en cancha de Villa Constantina, se enfrentarán La Villa Básquet y Gimnasia y Esgrima.

Por el Torneo de Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Club Huaico Hondo, Doble HH vs. Huaico Hondo A; en Villa Mercedes, Centro de Atletas vs. Barba Drink; en Mariano Moreno, Esteban Bus vs. Clasificados en Santiago.com; en Club Antonio Tagliavini, Cooperativa Armonía Básquet vs. Parque Sur.

Los equipos deberán presentar los carné correspondientes y un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido. Los árbitros no deberán manejar cronometro de partido ni de 24 segundos.